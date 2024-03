Le paysage des jeux de combat s'enrichit constamment grâce aux mises à jour et aux améliorations apportées par les développeurs. C'est dans cet esprit que la mise à jour 1.20 pour Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm a été déployée, offrant aux joueurs sur PS5, PC et Xbox de nouvelles opportunités de gameplay, en plus de corrections et d'ajustements habituels.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm et la grosse mise à jour

Cette récente mise à jour comprend notamment le DLC Pack 2, enrichissant ainsi l'expérience de jeu avec de nouveaux personnages jouables tels qu'Isshiki Otsutsuki, accompagnés de nouvelles tenues et options de voix pour des personnages déjà bien connus des fans de l'univers Naruto. Des événements in-game viennent également pimenter les défis proposés aux joueurs. Le contenu du DLC est le suivant, le tout pour 5,99 euros :

Personnage : Isshiki Ôtsutsuki

Costume x 2

Sasuke Uchiwa (Voyage dans le temps)

Boruto Uzumaki (Voyage dans le temps)

Réplique x 12

Carte de profil de ninja x 5

Des bugs en moins, des événements en plus

Notons que ce DLC est inclus dans le Season Pass. Les développeurs se sont attachés à résoudre divers problèmes impactant le gameplay, notamment les soucis liés aux combats, tels que des vitesses de récupération inégales ou encore l'invincibilité non intentionnelle de certains personnages lors de mouvements spécifiques. Les ajustements concernent un large éventail de personnages, des figures emblématiques comme Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiha aux moins connus, assurant ainsi une compétitivité plus juste et plus équilibrée entre les joueurs.

On note également un nouvel événement dont vous pouvez retrouver la description ci-dessous :

Ninja Battle est un nouvel événement en jeu où les joueurs peuvent rejoindre l'un des deux camp de NARUTO et de BORUTO. Pendant l'événement, les joueurs pourront profiter de matchs de classement et de la nouvelle règle de combat Match cible. Pour célébrer le début, le premier ninja battle sera Rasengan VS Chidori, du 27/03 au 01/04 à 18h00. De plus, un Billet d'échange est ajouté au jeu que vous pouvez recevoir en participant à Ninja Battle et échanger des objets avec ces billets.

Les serveurs du jeu Naruto to Boruto Shinobi Striker ont été temporairement mis hors ligne pour permettre l'implémentation de ces changements. Cela reflète la volonté des développeurs de garantir une expérience de jeu optimale et de répondre efficacement aux retours de la communauté. Vous pouvez retrouver l'intégralité du patchnote sur le site officiel.