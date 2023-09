Pour les 20 ans de la licence, l'éditeur japonais proposera aux joueurs Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Un nom bien long pour décrire une grosse compilation qui comprend les quatre jeux sortis à ce jour, mais avec des nouveautés comme une histoire originale. Et pour convaincre les fans de l'hexagone, Bandai Namco a mis les petits plats dans les grands.

Plongez dans le doublage français du jeu PS5 Naruto X Boruto

Quelques heures avant la Gamescom 2023, Bandai Namco a pris la parole pour faire une annonce majeure sur Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Une surprise très spéciale à destination du public français qui va pouvoir réentendre les doubleurs de l'anime dans le prochain jeu.

Et justement, l'éditeur a aujourd'hui un petit cadeau. Il emmène les joueurs dans les coulisses du doublage français avec trois stars des jeux. Boruto (Fabienne Loriaux), Sasuke (Christophe Hespel) et Kakashi (Jean-Michel Vovk). Durant trois minutes, les acteurs s'expriment sur ce qu'ils apprécient sur leur pendant virtuel, sur leur manière d'interpréter les protagonistes, y compris vis-à-vis de la version originale japonaise. Mais également sur la différence entre leur travail sur l'anime et sur le prochain jeu Naruto.

L’idée de prêter sa voix à un jeu vidéo est toujours excitante, mais quand il s’agit du personnage que je double depuis vingt ans, et surtout sur un projet de cette envergure avec toutes les autres voix officielles, ça devient un phénomène exceptionnel. La tâche n’est pas simple car il s’agit de longues heures d’enregistrement et il faut (et on veut !) être très précis et fidèle à l’action, mais tout le cœur y est en pensant au résultat final et aux joueurs. J’y ai vraiment pris du plaisir ! Christophe Hespel (Sasuke) via communiqué de presse.

Fabienne Loriaux ressort aussi heureuse de cette expérience vidéoludique Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. « Je suis super fière d’avoir eu la possibilité de participer au jeu. Ça a été une expérience incroyable ! 8 jours de travail à placer sa voix sur des ondes sonores et des animatiques. Ça n’a été que du bonheur ! J’espère que les joueurs auront autant de plaisir avec Naruto X Boruto, que j’en ai eu à le doubler ».

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sortira le 17 novembre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.