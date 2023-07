Naruto est toujours l'un des mangas mais aussi l'un des animes les plus populaires et forcément sa prochaine adaptation en jeu vidéo est très attendue. À quoi faut t-il s'attendre ?

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Connections est le prochain gros jeu vidéo de la franchise et forcément les fans sont très impatients de pouvoir poser les mains dessus. Eh bien bonne nouvelle, il est fort possible qu'il ne reste plus beaucoup de temps à attendre pour se prendre pour un ninja. Explications..

Un gros leak sur Naruto

Comme toujours (souvent) avec le jeu vidéo depuis quelques années, les leaks sont nombreux et le milieu ne laisse plus la place aux surprises. Il en va de même cette fois pour Naruto X Boruto Ultimate Ninja Connection qui semble avoir fait leaker sa date de sortie sur un site de vente en ligne. Il faut dire que désormais avec le nombre de revendeurs, il est assez compliqué de garder un secret. C'est via Twitter que l'on peut apprendre la nouvelle :

FUITE !

D'après ce site danois, Storm Connections sortira le 20 octobre 2023 !

Voyons voir si c'est vrai !

Ainsi, si tout va bien le jeu vidéo Naruto X Boruto Ultimate Ninja Connection sortira donc le 20 octobre 2023 soit le même jour qu'un certain... Marvel's Spider-Man 2. Pas certain que ça soit le meilleur choix possible de rentrer en concurrence avec l'un des jeux PS5 les plus attendus de l'année. Ca n'en reste pas moins la date potentielle de sortie pour ce Naruto.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Connection, c'est quoi ?

Ce nouveau jeu d'action/combat a pour objectif de fêter dignement les 20 ans de la franchise Naruto. Pour la première fois dans un jeu, vous pourrez revivre des scènes sélectionnées de l'enfance de Naruto jusqu'à sa bataille finale avec Sasuke à travers des scènes d'anime et des batailles en jeu. Bandai Namco annonce déjà que le titre a la plus grande liste de personnages jouable que n'importe quel jeu Ultimate Ninja STORM dans le passé. On note notamment l'ajout de Ashura et Indra Otsutsuki. Le tout fonctionne toujours via un système de cel shading histoire d'être le plus proche possible du rendu d'un anime.

Ce jeu combine et revisite une sélection de scènes des quatre jeux Ultimate Ninja STORM avec des graphismes aussi peaufinés que possible. C’est un jeu à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les aficionados de la série. En outre, le jeu proposera une nouvelle histoire originale.

Il s'agit donc d'un jeu Naruto qui est à mi-chemin entre la collection hommage et un tout nouveau jeu vidéo. Reste à voir jusqu'à quel point.