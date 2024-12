Il est peut-être moins populaire que One Piece ou encore Naruto/Boruto et Dragon Ball, mais My Hero Academia n’en reste pas moins l’un des manga les plus appréciés du moment. Depuis de nombreuses années, le manga, et l’anime, font des millions d’heureux à travers le monde avec des numéros et des épisodes réguliers. Si My Hero Academia est sur le point de dire adieu à ses fans, on a tout de même de bonnes nouvelles.

On sait quand sortira la saison 8 de My Hero Academia

Oui, toutes les bonnes choses ont une fin, et dans le cas de MHA, on sait maintenant quand ça s'arrêtera. Le dernier Jump Festa en date, un rendez-vous incontournable pour les fans de manga et d’anime, à donner des informations sur la série. On apprend ainsi que l'ultime saison 8 de My Hero Academia sera diffusée en automne 2025 et que toute l'équipe derrière la saison 7 sera de retour. Une bonne nouvelle pour certain, un peu moins bonne pour d'autres. Il faudra donc attendre jusqu'à la fin d’année prochaine pour voir la conclusion de plusieurs années d'anime . Ça fait un peu loin, on vous l’accorde. Mais entre temps, vous aurez le droit à une autre surprise et cette fois, ça arrive très vite.

Un spin-off surprise annoncé et c'est maintenant hyper attendu

Si l'anime touchera bien à sa fin, la franchise, elle, survivra. Les créateurs ont annoncé l'arrivée d’un spin-off, My Hero Academia Vigilante. Adapté du manga Vigilante : My Hero Academia Illegal, publié chez nous de 2017 à 2023, l’anime reprendra le pitch de la version papier. On suivra un trio de jeunes justiciers, des héros hors la loi qui ne lésinent pas sur les moyens pour arriver à leurs fins. À leur tête, Koichi, un jeu super un peu perdu, mais non moins doté d’un courage et d’une obstination à toute épreuve. Il fera équipe avec un gros costaud toujours prêt à se battre et une jeune chanteuse qui ne jure que pour le feu des projecteurs. En tant que spin-off, Vigilante est particulièrement apprécié par les fans de la première heure, c'est donc une excellente nouvelle.

My Hero Academia Vigilante arrivera dès le mois d’avril 2025, ça arrive donc très vite cette fois. Ce sera parfait pour patienter jusqu’à la saison 8 de la série principale en fin d’année. Avec cette annonce, le studio Bones Film a partagé une bande-annonce qui donne faim.