Un nouveau jeu My Hero Academia va bientôt débarquer. La patience des fans du manga et de l'anime va enfin être récompensée. Néanmoins, ce n'est pas forcément ce à quoi on pouvait s'attendre.

My Hero Academia, que ce soit en manga ou en anime, est un beau succès qui a su mettre d'accord les fans de shōnen. En jeu vidéo, nous avons la licence My Hero One's Justice, dont le deuxième opus est particulièrement apprécié. Malheureusement, nous ne sommes pas venus vous parler d'une potentielle suite à ces jeux de combat. Par contre, il y a bien un nouveau titre issu de la série japonaise qui arrive dans quelques jours.

My Hero Academia, un phénomène qui s'étend au jeu vidéo

Pour les fans hardcores, ceux qui suivent de près l'actualité de l'œuvre de Kohei Horikoshi, cette annonce ne sera pas une grosse surprise. En effet, My Hero Academia Ultra Rumble a déjà été dévoilé l'année dernière. Toutefois, on a toujours aucune date de sortie à se mettre sous la dent. Le free-to-play s'était même fait un peu oublier, du moins jusqu'à sa bêta ouverte d'il y a quelques mois. C'était donc le moment de se faire un premier avis sur le titre de Bandai Namco et Byking Inc. Pour mémoire, c'est un battle royale au cours duquel des équipes de trois s'affrontent. Les parties peuvent aller jusqu'à 24 joueurs, autant dire que ça peut être le chaos.

Cette bêta ouverte aura fait des heureux et des déçus. Si vous faites partie des premiers, alors une bonne nouvelle vous attend. Effectivement, lors du Tokyo Game Show 2023, le jeu a fait une apparition pour révéler la date de son arrivée sur nos écrans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est proche. My Hero Academia Ultra Rumble sortira le 28 septembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. En bref, dans une semaine, vous pourrez prendre part à des parties endiablées tout en incarnant vos personnages favoris : Deku, Bakugo, Momo, mais aussi Tomura Shigaraki ou Kirishima. Chacun d'entre eux dispose de capacités spéciales se déclinant en cinq catégories, offrant une dimension plus stratégique aux combats.