Blizzard frappe un grand coup avec une collaboration très attendue entre Overwatch 2 et My Hero Academia. Du 17 au 30 octobre 2024, les fans pourront se plonger dans cet événement temporaire et inédit. Préparez-vous à incarner vos héros et vilains préférés de l’anime grâce à des skins légendaires.

My Hero Academia et Overwatch 2

L'événement met en avant cinq personnages phares de My Hero Academia sous forme de skins exclusifs pour les héros d'Overwatch 2. Côté héros, Tracer devient Deku, symbole de détermination. Juno se transforme en Uravity, joyeuse et légère. Et Reinhardt, lui, prend l’apparence d’All Might, le symbole ultime de la paix et de la justice.

Chez les vilains, Kiriko devient Himiko Toga, l'obsessionnelle et imprévisible, tandis que Reaper revêt l'apparence de Tomura Shigaraki, le redoutable leader de la Ligue des Vilains. Mais ce n'est pas tout ! En plus de ces skins, vous pourrez obtenir le Overwatch 2 x My Hero Academia Mega Bundle. Ce pack inclut les cinq skins légendaires, mais aussi des cosmétiques exclusifs, comme des sprays et un charm. Pour couronner le tout, vous pourrez débloquer gratuitement cinq sprays en jouant durant l’événement.

Ces objets cosmétiques vous permettront de personnaliser votre expérience et de briller lors de vos parties, que vous préfériez défendre la justice en tant que All Might Reinhardt ou semer le chaos avec Shigaraki Reaper. Bref, tout un programme

Cette collaboration entre Overwatch 2 et My Hero Academia est une occasion unique de fusionner deux mondes emblématiques. Que vous soyez fan de l'un, de l'autre, ou des deux, c'est une chance de vivre une expérience inédite. L’événement se déroulera du 17 au 30 octobre 2024.

Il est intéressant de voir que Blizzard ne laisse pas tomber son FPS et continue de proposer du contenu de manière assez régulière, suffisamment en tout cas pour faire revenir les joueurs.