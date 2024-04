Disney a perdu sa petite souris légendaire. Si la firme aux grandes oreilles a toujours la garde, n'importe peut désormais revisiter la mascotte à sa sauce. La version originale de 1920 tel qu'aperçu à travers Steambot Willie étant tombée dans le domaine public. Du coup, ça donne des idées au monde de l'horreur avec le futur jeu Infestation 88 ou le film Mickey's Mouse Trap. Le point commun entre les deux ? La violence que l'on retrouve dans un autre projet indépendant.

Mouse distribue des patates dans son dernier trailer

Après Kill Knight ou Prince of Persia The Rogue, la conférence Triple-I Interactive a permis d'avoir des nouvelles de Mouse. Un FPS qui reprend l'esthétique noir & blanc d'antan et l'ambiance film noir avec une souris dopée aux hormones épinards « Spike-D ». En avalant ce mets pas vraiment populaire, le détective privé que le joueur incarne peut gonfler ses avant-bras pour aller mettre des gros coups de poing à ses adversaires. Et quand ses bras lâchent, l'anthropomorphe peut toujours faire parler la poudre avec de la dynamite, un pistolet, un fusil à pompe, un Thompson voire même sa main qui peut aussi tirer des balles mortelles.

Mouse ne cite pas implicitement ses références, mais il est évident qu'on peut y voir du Popeye, du Cuphead pour tout l'enrobage visuel, ainsi qu'un peu de Doom pour l'action frénétique. Et contrairement aux films Disney, là, il y a du sang. Certes, en noir & blanc, mais du sang quand même.

« Mouse possède un style visuel unique inspiré par le charme des dessins animés des années 1930. Assumez le rôle d'un détective privé qui évolue dans une ville noire où les gangs, les mafias et les personnages sombres pullulent. Menez une quête dans une ville en proie au chaos, à la corruption, en utilisant un arsenal varié d'armes, de buffs et d'explosif pour contrecarrer la prise de contrôle de la cité par des politiciens corrompus » (via Steam). Mouse sortira en 2025 sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC, et ça peut être bonne surprise.