Dernièrement, lorsqu'on pense à des jeux de course, des titres comme Forza Motorsport ou Gran Turismo 7 nous viennent en tête. En même temps, les développeurs de ces mastodontes mettent le paquet pour livrer la meilleure expérience possible. Mais est-ce qu'il n'y a pas des concurrents qui vont venir sur le devant de la scène cette année ? Eh bien justement, on est venu vous parler d'une annonce plutôt excitante : MotoGP 24 a été officialisé. Sortez le champagne.

Bon, en vérité, est-ce qu'on est vraiment surpris par cette information ? La franchise continue de nous livrer un nouvel opus chaque année, et 2024 ne va pas déroger à cette règle. En tout cas, Milestone et Dorna Sports sont fiers de nous livrer une première bande-annonce du jeu qui offre la possibilité de piloter dans diverses catégories, comme MotoGP, Moto2, Moto3 ou encore MotoE. Pour information, il débarquera le 2 mai 2024. Maintenant, certains d'entre vous se posent peut-être la question suivante : des nouveautés sont-elles au rendez-vous ? La réponse est oui, et c'est assez intéressant.

Souvenez-vous, MotoGP 2023 avait notamment introduit la météo dynamique ou les courses Flag-to-Flag. Du coup, sa suite ne va pas se contenter de reprendre la même recette, sans ajouter quoi que ce soit. Elle va donc mettre en place deux choses, à commencer par les MotoGP Stewards. Il s'agit d'un système un peu particulier où toutes vos courses et sessions chronométrées seront supervisées. Si jamais la conduite est mauvaise, inadaptée, une sanction sera appliquée. L'autre changement, c'est le Marché des Pilotes et il permet de réaliser des transferts. Tout ça fera en sorte de nous livrer un mode carrière complet, décrit comme étant « le plus dynamique » de la franchise.