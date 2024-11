Malgré des retours très solides, et plus de 4 millions d'exemplaires vendus, Mortal Kombat 1 semble décevoir. Après avoir accueilli le légendaire Ghostface le 19 novembre, le tueur de la saga Scream, un rétropédalage semble en cours. Visiblement, les développeurs pourraient déjà passer à autre chose, au moins partiellement, alors que le jeu est encore tout récent. Mortal Kombat 1 déjà mort ? Ce serait très mal parti...

Pas de Kombat Pack 3 pour Mortal Kombat 1 ?

Ghostface (Scream), qui était l'un des combattants promis du Kombat Pack 2, est désormais dans Mortal Kombat 1. Un personnage fidèle à la série créée par Wes Craven jusque dans ses mouvements, l'une de ses Fatalities jouant complètement la carte méta. Mais selon toute vraisemblance, ce Kombattant pourrait bien être l'un des tous derniers du jeu. D'après l'utilisateur Reddit FateUnknown, qui a déjà leaké des informations sur la licence, ça sentirait très mauvais pour le titre. Si les prochains invités T-1000 (Terminator 2) et Conan Le Barbare ne seront pas décommandés, Mortal Kombat 1 pourrait ne pas avoir de Kombat Pack 3. Autrement dit, le suivi de cet épisode serait probablement beaucoup plus court que prévu dans les plans initiaux de NetherRealm Studios.

Pourquoi annuler le Kombat Pack 3 de Mortal Kombat 1 et faire une croix sur de nouveaux DLC ? Si l'on en croit les propos de FateUnknown, ce serait dû à l'accueil décevant du Pack Règne du khaos. « Un Kombat Pack 3 et une deuxième extension d'histoire étaient prévus. Tout cela a été annulé récemment, et il n'y aura plus de nouveaux personnages après le Kombat Pack 2. Un ou deux Kameo pourraient arriver car du travail a été fait dessus. Mais je ne sais pas encore ce qu'il en est ». Le Règne du khaos, qui n'aurait pas rencontré le succès escompté, comprend l'extension d'histoire du même nom, ou encore le Kombat Pack 2 - avec un accès anticipé aux combattants invités de Mortal Kombat 1.

Vers la fin anticipée de MK1 ? Oui et non. Si cette rumeur se confirme, NetherRealm offrira encore certainement des mises à jour gratuites, notamment d'équilibrage, pour ne pas délaisser la communauté. En revanche, ce serait un clou dans le cercueil des contenus additionnels. Récemment, le studio a déjà mis à mort le je mobile Mortal Kombat Onslaught. Warner a en tout cas montré son soutien assurant vouloir « mettre les bouchées doubles » sur plusieurs franchises clés comme MK.

Source : _FateUnknown_ via Reddit.