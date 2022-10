NetherRealm Studios avait promis des annonces pour l’anniversaire de Mortal Kombat mais avait averti que ce ne serait pas le prochain opus canonique. En attendant un MK 12, les fans pourront découvrir dès 2023 Mortal Kombat Onslaught, un RPG … sur mobiles.

Mortal Kombat Onslaught annoncé pour 2023

Mortal Kombat Onslaught s’annonce pour les 30 ans de la série. Jeu mobile à destination des smartphones iOS et Android, le titre se présente comme le premier RPG de la saga basé sur une histoire et des cinématiques dignes des productions consoles. Les joueurs devront créer une équipe de combattants à partir d’un roster varié et les utiliser dans des « combats de groupe massifs et en temps réel » sous fond de scénario. L’objectif, mettre fin à une menace sombre et dangereuse qui fait des ravages au sein des royaumes.

Pas de détails supplémentaires pour le moment, ni de vidéo de gameplay. «Nous repoussons les limites de Mortal Kombat afin de permettre aux joueurs de vivre la franchise de manière inédite, tout en restant fidèles à sa nature profondément viscérale. Avec Mortal Kombat Onslaught, nous avons ré-imaginé Mortal Kombat en un RPG stratégique de collection en équipe avec des combats de mêlée rapides et groupés que les nouveaux fans comme les anciens pourront apprécier », explique Ed Boon créateur de la saga. Les quelques 150 millions de téléchargements de Mortal Kombat Mobile ont dû inspirer cette décision.