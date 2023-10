Mortal Kombat, c'est du combat, du gore, des Fatality, et de l'action débridée complètement folle. Cette série de jeux n'est plus à présenter tant sa popularité traverse les âges. Récemment, NetherRealm Studios a sorti son vrai/faux reboot Mortal Kombat 1 qui a mis un sacré uppercut dans la fourmilière en proposant un jeu extrêmement beau, technique, abordable doté d'une excellente finition sur PS5, Xbox Series et PC en tout cas. La Switch est un cas à part dans l'histoire... En parallèle de ce MK1, la franchise a décidé d'aller verser quelques hectolitres de sang sur un autre support avec un tout nouveau jeu inédit et gratuit.. Par contre, il va être bien différent de ses aînés.

Un nouveau jeu gratuit estampillé Mortal Kombat

Cela fait des années que la formule Mortal Kombat reste globalement inchangée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun changement, mais que nous avons affaire au même squelette : un jeu de combat. Ce nouvel opus, baptisé Mortal Kombat Onslaught, n'a pas envie de faire comme les autres. Annoncé en octobre 2022 à l'occasion des 30 ans de la série, ce n'est autre qu'un RPG gratuit. Pour être plus précis, c'est un RPG sur mobiles à destination des smartphones iOS et Android. Certes, cela a de quoi dérouter les fans de la première heure, et certains ne manquent pas de faire part de leur déception sur les réseaux sociaux, mais le studio est excité. « Mortal Kombat : Onslaught introduit un nouveau niveau de gameplay stratégique et nous avons hâte de voir comment les joueurs construisent leurs équipes pour surmonter divers adversaires et défis ».

Ce jeu, un peu à part, propose donc des combats en temps réel contre des groupes d'ennemis ou des boss. Les affrontements peuvent aller jusqu'à 10 personnages présents sur le terrain. Le chaos, c'est le maître-mot. On doit construire la meilleure équipe en réfléchissant bien aux combos et synergies qu'on peut faire. Le roster promet d'être varié, et en même temps, le contraire serait un peu étrange dans un titre Mortal Kombat. Le but ici sera de défaire un ancien dieu du nom de Shinnok qui souhaite regagner sa puissance d'antan. Le joueur va venir en aide à Raiden pour vaincre la menace. Si le gameplay s'annonce atypique pour un jeu de la licence, les Fatality, eux, sont toujours de la partie.

Mortal Kombat : Onslaught a beau être différent, il compte bien se montrer sans pitié. Ainsi, les développeurs nous invitent à prendre notre temps et à faire en sorte d'augmenter de niveau notre équipement. On peut améliorer ses compétences, mais aussi utiliser des reliques pour obtenir des bonus spéciaux. Mais le RPG ne va pas seulement proposer un mode Histoire. Les détenteurs du jeu ont également l'opportunité de participer au challenge de la Tour ou d'affronter d'autres joueurs en PvP. Si ça ne vous tente pas, il y a toujours Mortal Kombat 1 qui est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Le reboot va accueillir son premier DLC

Pour rappel, le contenu du faux reboot de Mortal Kombat ne va pas tarder à accueillir des DLC très attendus par la communauté. C'est notamment le cas de celui qui intégrera au roster Omni-Man, l'un des personnages principaux d'Invincible. Sa première présentation de gameplay a affolé les fans qui n'ont qu'une hâte : écraser leurs adversaires avec le « super-héros ». Mais NetherRealm Studios avait une autre surprise en réserve. En effet, le personnage de Tremor va faire son grand retour dans l'arène. Néanmoins, son design n'est pas au goût de tout le monde. En tout cas, cet ajout de contenu permettra de varier davantage les combats sanglants de ce MK1.