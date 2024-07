Depuis des mois, on est témoin d’une véritable hécatombe chez les différents acteurs de l’industrie. Pourtant, le marché va bien et semble florissant à première vue. Le jeu vidéo enregistre toujours de gros bénéfices, mais ils ne sont pas toujours équitablement répartis.

Restructuration post-Covid-19 (période où il y avait eu un gros renforcement des équipes suite à une explosion du marché), mauvaise gestion interne, couacs au sein des studios et maison d'éditions, rachats à gogo ou tout simplement bide d’un jeu qui a coûté un bras… tout le monde en prend pour son grade, même le roi de la castagne, Mortal Kombat. Et ce, même si un nouveau jeu serait sur le point d'être annoncé.

Le studio et la licence ne vont pas très bien...

La licence a beau être la plus lucrative de tous les jeux de combat, elle ne passe pas à travers les mailles du filet. Mortal Kombat 1 n’a pas passionné les foules malgré une excellente réception auprès de celles et ceux qui s’y sont essayés, et le jeu a eu du mal à se faire une place sur la scène eSport contrairement à Street Fighter 6 ou encore Tekken 8.

On ne sait pas vraiment si c’est essentiellement à cause de ça ou non, mais courant du mois, nous apprenions que le studio NetherRealm avait licencié près de 50 employés. Un ménage de printemps bien triste qui a mis plusieurs jeux sur la sellette. Le couperet vient de tomber et une tête vient d’être coupée, celle d’un jeu récent de la licence en plus.

L'un des derniers Mortal Kombat va faire ses adieux

Pas de stress, Mortal Kombat 1 n’est pas encore mort, celui qui va plier bagage s’appelle Mortal Kombat Onslaught, l’un des jeux les plus récents de la franchise puisqu’il est paru pas plus tard qu’en octobre dernier sur iOS et Android. Un jeu de type RPG et Gacha qui va devoir rendre les armes. Le studio a annoncé que le jeu était désormais retiré des stores en ligne le 22 juillet dernier et que la boutique fermerait ses portes d’ici le 23 août prochain. Le jeu quant à lui sera mis hors service le 21 octobre 2024. Pour celles et ceux qui ont encore le jeu installé, faites vos adieux, c’est la dernière ligne droite.

Pour l’heure, les autres jeux mobiles comme Injustice ou Mortal Kombat Mobile sont toujours actifs. Reste à voir pour combien de temps…

Source : Mortal Kombat Officiel