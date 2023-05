Mortal Kombat à 30 ans. Trois décennies d’étripages dans les règles (ou pas), de bastons sanglantes et de Fatalies toutes plus gores les unes que les autres. Une franchise cultissime du jeu de combat, la plus vendu de l’histoire d’ailleurs, devant Street Fighter, Guilty Gears et autres Tekken. Depuis Mortal Kombat 9, la franchise a pris un sérieux coup de boost au point de littéralement dominer le genre. Mortal Kombat 11 en est l’ultime exemple, un titre généreux, beau à mourir et même doté d’un mode solo très solide. Maintenant, les fans n’attendent qu’une chose, la suite.

Mortal Kombat 12 a été teasé

Et la suite elle devrait arriver prochainement. Après des mois de rumeurs et de multiples petits coups de pompe de l’un des créateurs de la franchise, ce cher Ed Boon, le jeu est enfin officialisé, ou presque.

Mortal Kombat 12 n’est plus qu’un secret de polichinelle puisque c’est le PSG de Warner lui-même qui a vendu la mèche volontairement ou pas, lors d’une prise de parole. MK12 arrive et devrait même débarquer cette année. Dans le meilleur des mondes en tout cas.

Ca c’est sur le papier, mais dans les faits, le jeu n’existe pas même si plusieurs personnalités très informées, comme Jeff Grubb, clame qu’il est en cours de développement depuis plusieurs années déjà.

Toutefois, à la surprise générale, c’est une nouvelle fois ce bon vieux Ed Boon qui vient jouer avec les nerfs de ses fans en dévoilant un court teaser. S’il ne nous dit pas qu’il s’agit de Mortal Kombat 12, il est difficile de penser le contraire puisque la brève vidéo clôture une longue séquence de remerciement de l'équipe pour célébrer les 30 ans de la franchise.

Une annonce dans les semaines à venir ?

On n'y voit malheureusement pas grand-chose si ce n’est des grains de sable tomber dans ce qui semble être un sablier. Le temps est une nouvelle fois mis à l’honneur donc, comme dans MK11 d’ailleurs. Coïncidence ? Non, certainement pas. Malheureusement, il faudra encore s’armer de patience et se contenter de théoriser pour le moment. Ed Boon ne nous a rien dit de plus si ce n’est d’affirmer que « ce n’était pas fini ». Par ailleurs, plusieurs insiders et journalistes, comme le très informé Jeff Grubb une fois encore, clament haut et fort qu'une annonce serait imminente depuis plusieurs semaine. Il a même été dit que l'officialisation pourrait avoir lieu dès ce mois de mai. Il faut donc, une fois encore, attendre pour en avoir le cœur net.

Et vous, le retour de Mortal Kombat ça vous botte ?