Les fans de versus fighting n'en peuvent plus d'attendre l'annonce du prochain titre de NetherRealm. Et d'ailleurs, ce sera quoi ? Mortal Kombat 12 ou Injustice 3 ?

Le flou règne autour de la prochaine production de NetherRealm Studios. En janvier dernier, le journaliste Jeff Grubb avait écarté toute nouvelle licence de la part des développeurs ou la rumeur d'un jeu Marvel à court/moyen terme. Non pour lui, le studio prioriserait Mortal Kombat 12 plutôt qu'Injustice 3 pour raison purement financière. Au vu des ventes de MK11, qui est le plus gros succès de la série avec Mortal Kombat X, c'est une valeur sûre qui est pratiquement assurée de faire aussi bien voire mieux.

Lorsque Mortal Kombat a été lancé il y a près de 30 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait la franchise qu'elle est aujourd'hui avec plus de 73 millions de jeux vendus. Nous avons certains des fans les plus passionnés au monde et nous apprécions le soutien qu'ils nous ont montré au fil des ans.