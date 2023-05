Mortal Kombat 12 est une réalité. On a compris, le jeu arrive bientôt et le teasing s’intensifie. Cette fois Ed Boon nous fait une révélation qui pourrait en dire très très long sur l’avenir de la licence.

Injustice 3, Mortal Kombat 12… les joueurs se sont longtemps posé la question en essayant de grappiller la moindre information au sujet des projets de NetherRealm, le studio de développement derrière les deux licences. Mais que nenni, Ed Boon, papa des franchises, continuera de jouer avec les nerfs de sa communauté un bon moment, avant de peu à peu confirmer que c’est bien Mortal Kombat 12 qui arrivera prochainement. Et si l'homme continue encore de faire monté la sauce, un insider très informé a décidé de couper l'herbe sous le pied à tout le monde.

Mortal Kombat 12 arrive, c'est imminent

Ou pas d'ailleurs. Puisque ces dernières semaines, Boon a intensifié son teasing, mais ajoute aussi encore plus de mystère à l’affaire. Il y a quelques jours, le développeur avait partagé un court clip à la toute fin d’une vidéo de remerciement visant à fêter les 30 ans de la licence Mortal Kombat. Dans cette brève vidéo, on pouvait y voir un grain de sable glisser à l'intérieur de ce qui semblait être un sablier avant d’exploser en de fines particules.

Aujourd'hui, Ed Boon revient avec une nouvelle petite vidéo où il nous demande l’heure. Celle d’une montre, d’une horloge ou d’un chronomètre qui fait défiler les heures. On peut y voir les aiguilles faire défiler les chiffres de 9 à 11 (les derniers Mortal Kombat numérotés), puis sauter directement à 1 dans une petite explosion similaire à celle du teasing précédent. Comme si quelque chose venait de faire sauter le 12.

Une surprise pour le prochain jeu de la licence MK ?

Un clip énigmatique une fois encore qui soulève beaucoup de questions. La première, est peut être celle qui est bien trop évidente, serait que l’intrigue du prochain MK12 ait pour thématique le Temps une fois encore. Depuis le neuvième épisode, la série des Mortal Kombat profite d’un mode histoire très cinématographique et plutôt bien fourni en plus d’avoir une trame qui se suit d’un épisode à l’autre. Mortal Kombat 11 bouclait la boucle, mais on pourrait tout à fait avoir le droit à des surprises.

La seconde option serait que tout ce teasing nous annonce l’arrivé d’un reboot de l’univers, voire même d’une sorte de remake du premier opus. Ce dernier, vieux d’une trentaine d’année, pourrait faire l’objet d’une refonte et la franchise tenterai alors de capitaliser sur la nostalgie et la curiosité. Il se pourrait également, que ce Mortal Kombat 12 soit un mélange de ces deux idées. À la fois une continuité de la franchise et un retour aux sources. Mais tout ceci, nous n’en aurons le cœur net que prochainement. Lorsque Mortal Kombat 12 aura décidé de se montrer.

Le jeu a déjà fuité ?

En attendant, il faudra faire avec ce que l'on a. À savoir, des teasers et une nouvelle fuite d'information provenant d'un insider bien connu désormais, Billbil-kun, à qui l'on doit un bon nombre d'information similaire, qui se sont jusqu'ici toute avérée vraie. Il nous dévoile que le prochain Mortal Kombat ne serait pas MK12, mais Mortal Kombat 1, ce qui expliquera tout ce dont on a parlé juste au-dessus.

S'il ne nous donne absolument aucune autre info là-dessus, il nous annonce tout de même que le jeu sera exclusivement disponible sur PS5, Xbox Series et PC (peut-être même Switch). Le futur hit de la baston sera décliné en 3 moutures différentes. Une édition classique vendu à 80€, une deluxe à 110€ et un Kollector qui s'annonce massif avec un prix affiché à 250€. Ne reste maintenant plus que l'officialisation définitive. Et au vu des derniers éléments, ce n'est plus qu'une question d'heures ou de jours avant que le prochain Mortal Kombat ne vienne se montrer.