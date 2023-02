La rumeur se vérifie, Mortal Kombat 12 sera bien le prochain jeu de NetherRealm Studios. Bye bye Injustice 3 (pour l'instant) !

NetherRealm Studios travaille bien sur MK12

Le journaliste Jeff Grubb clame haut et fort, depuis maintenant deux ans, que Mortal Kombat 12 est la priorité de NetherRealm Studios. Par amour de la licence indubitablement, mais aussi en raison de l'argent généré par cette dernière, surtout par Mortal Kombat 11.

Avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus, et 73 millions de jeux écoulés pour toute la série, c'est la franchise la plus lucrative de la scène versus fighting devant Smash Bros, Tekken ou Street Fighter. Une réussite qui fait le bonheur, et qui étonne également, d'Ed Boon, le co-créateur de MK.

Lorsque Mortal Kombat a été lancé il y a près de 30 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait la franchise qu'elle est aujourd'hui avec plus de 73 millions de jeux vendus. Nous avons certains des fans les plus passionnés au monde et nous apprécions le soutien qu'ils nous ont montré au fil des ans. Via Gameblog.

L'électrique Raiden et Scorpion dans Mortal Kombat 11. Crédits : Steam.

Quand sortira Mortal Kombat 12 ?

Tandis que les fans attendaient une belle et grosse annonce depuis des mois, le PDG de Warner Bros. Discovery a pris tout le monde de court en confirmant Mortal Kombat 12... durant un entretien avec ses actionnaires. Par conséquent, pas de trailer ultra sanglant et violent, mais au moins une fenêtre de sortie : 2023.