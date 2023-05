Oui, Mortal Kombat 1 vient bel et bien d’être annoncé. La franchise promet une refonte intégrale de ses héros et de son gameplay même si le fond sera bien entendu le même. Cerise sur le gâteau, ça va être ultra gore !

On le connaissait sous le nom de Mortal Kombat 12 et ce cher Ed Boon, créateur de la série, aura tout tenté pour faire taire les dernières rumeurs, mais en vain. Oui, le prochain opus du studio Netherealm est un MK, mais il s'appellera Mortal Kombat 1. Comme nous vous en parlions pas plus tard qu'hier, il s’agira bien d’un reboot de la franchise, tout en conservant sa place de suite dans la chronologie des épisodes de la licence.

Mortal Kombat 1 enfin officialisé !

Mortal Kombat 1 se passera de la old gen et se concentrera sur les machines PS5, Xbox Series et PC. Une mouture Switch est également prévue. Le jeu sera disponible dès le 19 septembre prochain et s’offrira une phase de beta test un peu avant. La date de cette dernière n’est toutefois pas encore fixée. Mais nous en saurons davantage dans les semaines à venir à n'en pas douter. Il sera d’ailleurs possible de précommander le jeu dès le 19 mai 2023 pour se garantir un accès à cette fameuse beta. Ce sera aussi l'occasion de mettre la main sur un personnage jouable bonus, une habitude pour la franchise.

Mortal Kombat 1 précommandes sur PS5, Xbox Series et PC

Mortal Kombat 1 aura le droit à plusieurs éditions sur consoles et PC comme cela avait été teasé il y a quelques jours. Les précommandes seront ouverte dès le 19 mai 2023 chez la plupart des revendeurs habituels. On apprend en même temps que le jeu aura le droit à plusieurs DLC après sa sortie. Le contenu du premier a d'ailleurs déjà été dévoilé et comprendra un skin Jean Claude Van Damme pour Johnny Cage (oui, oui), six nouveaux personnages jouables et cinq personnages Kaméo.

Version Standard - comprend le jeu et les bonus de précommandes

- comprend le jeu et les bonus de précommandes Version Premium - comprend le jeu, les bonus de précommandes, un accès anticipé de 5 jours, le Kombat Pack 1 et 1250 Krystal (l'argent in game)

- comprend le jeu, les bonus de précommandes, un accès anticipé de 5 jours, le Kombat Pack 1 et 1250 Krystal (l'argent in game) Version Kollector -Comprend le jeu, les bonus de précommandes, tout le contenu de la version Premium ainsi qu'une sculpture de Liu Kang de 40cm réalisé par COARSE, ainsi qu'un skin exclusif.

Un jeu qui compte bien tout changer, tout en restant ultra gore !

Sur le site officiel, il est dit que l’univers et le gameplay seront totalement transformés. Il faudra donc s’attendre à une refonte quasi intégrale de tout ce que l’on connaît. On nous parle notamment de personnages Kaméo qui pourront venir nous accompagner au combat.

On devrait également avoir le droit à une campagne narrative et cinématographique plus approfondie encore que les derniers épisodes de la saga. Ces derniers faisaient pourtant déjà très fort en termes de mise en scène. Bien évidemment, les fatalities, les fameux finish moves extrêmement gores et jubilatoires, signature de la licence Mortal Kombat, seront toujours bel et bien présentes. D’ailleurs, la bande-annonce nous en montre quelques-unes et ça s'annonce extrêmement gore.

Le vrai faux reboot

Mortal Kombat 1 a beau se présenter comme un reboot et revoir l’intégralité de son expérience, le trailer nous montre tout de même qu’il s’agira d’une suite. S’il on peut voir de nombreux personnages emblématiques de la franchise, rajeunis et prospérant sur une nouvelle terre, ils sont très vite rejoints par le Liu Kang de MK11, celui-là même qui a fusionné avec Raiden pour devenir un être divin surpuissant.

Comme l’explique la voix off de la bande-annonce, Mortal Kombat 1 s’ouvrira sur une nouvelle réalité, une nouvelle ère. Mais le repos sera de courte durée puisque les héros seront bien vite rattrapé par de vieux démons. D’ailleurs, sortant d’un sinistre portail, c’est le grand méchant iconique Shang Tsung qui débarque. Dans le fond donc, si Mortal Kombat 1 changera certainement beaucoup de chose, un MK reste un MK.

