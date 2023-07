Dans le cadre du premier Kombat Kast, Mortal Kombat 1 s'est offert un nouveau trailer ultra brutal et sanglant. Une vidéo qui officialise deux autres personnages au casting du jeu, et des Kaméo. Des Kombattants qui font office d'assists et qui peuvent donc être invoqués brièvement pour des combos dévastateurs.

Deux nouveaux personnages au casting de Mortal Kombat 1

La majorité du roster de Mortal Kombat 1 a leaké, mais il faut encore que les développeurs confirment la véracité de ces fuites. Et c'est ce qu'ils ont fait il y a quelques heures lors du premier épisode l'émission Kombat Cast. Un rendez-vous en ligne qui a dévoilé de nouvelles informations sur le casting de MK1.

La bande-annonce inédite, qui réserve son lot de coups bien violents et jouissifs, s'intéresse au clan Lin Kuei. Une caste d'assassins à laquelle appartient notamment Sub-Zero... et Smoke. Un combattant qui rejoint officiellement les rangs de Mortal Kombat 1. « Étroitement lié à Scorpion et Sub-Zero, Smoke a fait sienne la mission du clan et a rejoint ses frères Lin Kuei pour défendre le Royaume Terre » explique Warner Bros dans son communiqué. Et il n'est pas seul puisque Rain, le Haut Mage de l'Outremonde, intègre également le roster de Mortal Kombat 1. Un personnage qui manipule l'eau comme personne, mais qui espère aussi « apprendre la sorcellerie la plus sombre et la plus puissante des royaumes ».

Le casting plus « secondaire » s'étoffe de son côté grâce aux Kombattants Kaméo. Des persos qui viennent en soutien lors des combats pour des combos toujours plus impressionnants. Sektor et Cyrax pourront épauler Smoke ainsi que Rain. Mais le trailer de gameplay de Mortal Kombat 1 confirme aussi les Kaméo Frost et Scorpion. Pour l'heure, le roster se compose des Kombattants cités et de Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage ou encore Kenshi.

MK1 jouable gratuitement sauf pour les vilains rageux

Alors que certains s'entraînent toujours sur Street Fighter 6, d'autres ont pu mettre la main sur Mortal Kombat 1 par le biais de la phase de stress test. Une version jouable gratuitement qui permet de tester tout l'aspect réseau et les répercussions positives et négatives sur le gameplay. Malheureusement, inutile de foncer sur le PS Store, Microsoft Store ou Steam, c'était le mois dernier et ça n'a duré que trois jours. Une bêta n'a pas été annoncée, mais si vous achetez l'édition Premium ou Kollector, vous aurez accès une semaine avant à Mortal Kombat 1.

Ce stress test a permis d'apprendre le retour d'une fonctionnalité contre les rageux : la Quitality. C'est un peu comme une Fatality, mais à destination des mauvais joueurs qui abandonnent un combat en cours. En faisant cela, les rageux donnent à la victoire à l'adversaire. Dans l'exemple ci-dessous, le joueur qui renonce à l'affrontement se suicide avant qu'un « Quitality » n'apparaisse à l'écran.

Mortal Kombat 1 sera disponible le 19 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.