Un nouveau jeu Mortal Kombat se présagerait bel et bien ! C'est en tout cas ce qu'indiquent ces nouveaux indices explicitement partagés sur les réseaux sociaux.

En matière de jeux de combat, les licences ne manquent pas. Mais certaines se sont imposées il y a des décennies, sans jamais voir leur popularité s'estomper. Parmi elles, on compte évidemment Mortal Kombat qui a su se tirer tout de suite son épingle du jeu avec un excès de gore et de violence devenu sa marque de fabrique. Or, la franchise à succès tente de se renouveler depuis quelques temps, notamment avec un nouveau reboot. Mais, un autre projet semble se profiler pour parler aux fans de la première heure !

Mortal Kombat, le retour d'un opus adoré ?

La dynamique des Mortal Kombat pourrait bientôt connaître un nouveau bouleversement. Après la réussite de Mortal Kombat 11 et le retour aux origines avec MK1, la franchise pourrait bien retourner à ses racines avec plus de force encore. C'est en tout cas ce qu'a teasé Joe Tresca, PDG de Eyeballistic Games, sur le réEyeballisticseau social X.com :

Je dis ça, je dis rien, mais on pourrait bien être en train de préparer quelque chose de spécial chez Eyeballistic. Joe Tresca.

Dans ce premier post du 22 juin 2024, il semblait déjà teaser le retour du premier Mortal Kombat. Depuis, l'homme a redonné de l'eau au moulin avec une deuxième publication le 11 juillet. Cette fois, il demande avec nostalgie : « qui pourrait oublier que ce jeu à tout lancer ? ». Malgré un usage douteux de l'IA qui donne notamment toujours des mains approximatives, les joueurs se montrent globalement enthousiaste en commentaire.

Reste désormais à savoir quelle forme pourrait prendre ce fameux projet... On peut vraisemblablement s'attendre à un remaster. Toutefois, s'agira-t-il d'un jeu à part entière ? Il pourrait aussi être ‘simplement’ question d'un mode additionnel de Mortal Kombat 1, comme une sorte de mini-jeu dans le jeu. Toujours est-il qu'on peut se réjouir de voir le retour du tournoi le plus violent du jeu vidéo !