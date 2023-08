Mortal Kombat 1 continue de garnir son roster avec des héros bien connus de la licence. Ce vrai / faux reboot de la célèbre franchise met actuellement le paquet pour nous en mettre plein les mirettes. Chaque bande-annonce est l'occasion d'en voir un peu plus sur le jeu, de faire la rencontre de nouveaux personnages jouables comme Kaméo, mais aussi et surtout, de se faire arroser d'hémoglobine. C'est bien là la marque de fabrique de la licence, on ne va pas se mentir.

Mortal Kombat 1 fait revenir des personnages cultes

Mortal Kombat 1 a profité de la fin de l'EVO 2023 pour nous dévoiler un nouveau trailer et a confirmé l'arrivée de 4 personnages supplémentaires dans le roster, dont certains extrêmement appréciés.

Dans Mortal Kombat 1, les joueurs pourront donc retrouver le légendaire Reptile, en forme combattant et animal, Sareena, Ashrah et Havik, capable ici de littéralement s'arracher les membres pour se battre, prometteur.

Comme pour tous les autres héros jouables, les nouveaux venus profitent tous d'un redesign complet, bien qu'ils restent tous parfaitement reconnaissables au premier coup d'œil. On appréciera une nouvelle fois des effets rayon X ultra-violents, sans oublier les fatalités qui s'annoncent ici aussi gore à souhait. Le trailer met d'ailleurs en avant celle de Reptile qui pourra avaler tout rond son adversaire avant de le recracher pour le finir. Oui, les développeurs ont poussé le bouchon pour ce nouvel épisode.

Un casting XXL, la liste complète de tous les personnages

Mortal Kombat 1 peut d'ores et déjà se targuer d'être un titre ultra complet. À l'heure actuelle, plus d'une vingtaine de héros feront partie du roster au lancement. Certains seront jouables directement tandis que d'autres resteront sur le banc des Kaméo. Cette nouvelle fonctionnalité permet de choisir un personnage secondaire à qui l'on pourra faire appel en cours de combat pour apporter un soutien offensif, ou défensif, voire même faire des fatalités en fin de match. Notez par ailleurs que certains personnages seront visiblement jouables et disponibles en Kaméo dans le même temps. Pour le moment, voici la liste complète et mise à jour de tous les personnages connus à ce jour.

Pour rappel, vous pourrez essayer Mortal Kombat 1 du 18 au 21 aout prochain via une phase de beta. Le jeu sortira quand à lui le 19 septembre sur PS5, Xbox Series et PC.

Liste complète des personnages de Mortal Kombat 1

(mis à jour le 7/08/2023)

Jouables

Ashrah

Baraka

Geras

Havik

Johnny Cage

Kenshi

Kitana

Kung Lao

Li Mei

Liu Kang

Mileena

Raiden

Rain

Reptile

Scorpion

Smoke

Sub-Zero

Tanya

Héros Kaméo

Cyrax

Frost

Goro

Jax Briggs

Kano

Kung Lao

Sareena

Scorpion

Sektor

Sub-Zero

Sonya Blade

Stryker

DLC & Précommande

(DLC Kombat Pack 1)

Ermac

Homelander

Omni-Man

Peacemaker

Quan Chi

Takeda

Bonus Precommande