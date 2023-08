Le prochain gros jeu de baston de l’année se montre de plus en plus et fait monter la sauce à chaque fois. Mortal Kombat 1 est venu faire coucou à la Gamescom 2023 avec une nouvelle bande-annonce ultra gore. L’occasion par ailleurs de voir le retour de deux personnages très appréciés de la franchise.

Annoncé comme un reboot de toute la série, Mortal Kombat 1 est actuellement en train de battre tous les épisodes de la licence avec son roster. En plus des personnages jouables, le jeu ajoute un système de Kameo, des personnages qui pourront venir nous épauler en combat sans être directement jouables. Grâce à ça, la collection de héros est tout bonnement hallucinante. Plus d’une vingtaine de persos sont déjà confirmés, certains arriveront en DLC et d'autres viennent d’être officialisés.

Mortal Kombat 1 et son roster XXL, ça va être très gore

La première n’est nulle autre que Sindel, une kombattante capable d’utiliser ses cheveux et ses cris perçants pour fracasser ses adversaires. On la voit d’ailleurs faire une fatalité extrêmement gore à la toute fin de la bande-annonce. Âmes sensibles s’abstenir.

Le second personnage jouable quant à lui, n’est nul autre que Shao Kahn, l’un des antagonistes les plus connus de la franchise. Ici, plus démoniaque que jamais, ce grand méchant emblématique semble avoir été entièrement réimaginé. À voir ce que cela donnera en jeu. Enfin, Raiden, le dieu de la foudre, est lui aussi de la partie et semble plus puissant que jamais.

Tout ce beau monde ira se fracasser le crâne sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 19 septembre prochain. Quelques petits veinards ont d’ores et déjà pu tâter la bête puisque le jeu vient tout juste de sortir d’une petite bêta fermée réservée aux joueurs ayant précommandé le jeu. Pour les autres, il faudra soit se rendre à Cologne pour y jouer à la Gamescom, soit attendre le mois de septembre. Encore un petit effort, la sortie n’est plus si loin.