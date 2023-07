Mortal Kombat est assurément la licence de jeu de baston la plus gore de toute l'histoire. On ne prendra pas de risque à dire que les jeux de la saga font partie des plus gores de toute l'histoire du jeu vidéo et ce, depuis les premiers épisodes, déjà extrêmement violents pour l'époque. On le sait et on aime la franchise pour ça. Les fameuses Fatalités, toujours plus grotesques et sanglantes, mettent le paquet à chaque fois. Mais ce n'est pas la seule fonctionnalité crado du jeu, il existe également un petit supplément sanglant qui pourrait bien faire son grand retour dans la franchise avec ce nouvel épisode.

Mortal Kombat 1 signe le retour d'un mini-jeu plutôt rigolo

Les amateurs de jeux de baston le savent, il y a pratiquement toujours des stages bonus, ou des mini-jeux amusants qui servent parfois même à débloquer certaines choses. Dans Street Fighter par exemple, on se souvient tous des séquences où l'on était invité à exploser des véhicules par exemple ou encore les tests de Mortal Kombat. C'est d'ailleurs ces derniers qui seront visiblement de retour dans Mortal Kombat 1 si l'on en croit un enregistrement du jeu dans les services de classification à Singapour.

Outre la violence extrême, et les grossièretés, il est fait mention d'un mini-jeu gore dans lequel les joueurs devront exploser, écraser et tout ce que vous voulez, des têtes humanoïdes fraîchement ôtées du corps de leurs propriétaires.

Ce mini-jeu, les fans le connaissent déjà puisqu'il suit la saga d'épisode en épisode, à quelque exception près. Ces activités totalement secondaires, les « Tests » se résument généralement à casser ou écraser des choses en incarnant différents personnages. Il est parfois aussi question de petit puzzle ou de QTE plus ou moins amusants. Si la plupart des héros se contentent d'objets, certains comme Baraka par exemple, confirmé en tant que personnage de ce Mortal Kombat 1, préfèrent plutôt des parties de corps humain, des têtes ensanglantées ou des crânes notamment.

Un exemple de Test Your Might à travers tous les jeux de la licence. Crédits de la vidéo : Mitsuownes

Un roster énorme et des DLC complètement barrés

L'occasion pour le studio d'aller encore plus loin en termes de gore, comme si le jeu en avait besoin. On a déjà vu quelques Fatalités et avons nous-mêmes pu en provoquer quelques-unes lors de la dernière phase de tests réseau et Mortal Kombat 1 s'annonce d'ores et déjà ultra sanglant. Sans compter les combats eux-mêmes d'ailleurs, très violents, brutaux, sanglants et hyper bien mis en scène. D'ailleurs, le roster du jeu, qui ne cesse de fuiter, annonce du très très lourd encore une fois avec une longue liste de personnages jouables et Kaméo. Sans parler des DLC qui annoncent déjà des anti-héros totalement ravagés et connus pour être particulièrement brutaux eux aussi. NetherRealm sait se faire plaisir