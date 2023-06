Mortal Kombat 1 était bien entendu l’une des immenses stars de ce Summer Game Fest 2023 et il nous en a envoyé plein la tronche avec un gameplay impressionnant, nerveux et surtout, ultra gore.

Après des mois de teasing, de rumeurs et de messages cryptiques de la part de ce cher Ed Boon, le papa de la franchise, le nouveau MK est enfin là. Appelé Mortal Kombat 1, celui que l’on nommait auparavant MK 12 se veut être un reboot de l’univers. Une vraie / fausse suite au onzième opus dont il n'empruntera visiblement que la dimension « multivers » qui a été développée dans la série au fil des années. Pour le reste, on part sur du sang neuf, dans tous les sens du terme d’ailleurs.

Mortal Kombat 1 montre enfin du gameplay

S’il est toujours question de baston, d’univers parallèles et de guerres ancestrales, à première vue, Mortal Kombat 1 s’annonce drastiquement différent des autres opus. Son gameplay devrait notamment nous offrir son lot de nouveautés, comme avec ces fameux Kaméo qui permettent de faire intervenir des personnages cultissime de la franchise durant le combat. On peu d'ailleurs les voir intervenir plusieurs fois en enchainant les combo ou en participant carrément a des prises en duo. La fameuse fonctionnalité a très largement été présentée lors de ce Summer Game Fest 2023. Il sera ainsi possible de choisir son kombattant de soutien juste après avoir choisi son kombattant principal. Oui, ça envoie du lourd. L'aspect cinématographique n'a pas été oublié non plus et le mode histoire devrait être aussi complet et bien amené que les opus précédents.

D'ailleurs, tous les personnages de la franchise auront le droit à une toute nouvelle origin story. De l'aveu même d'Ed Boon, papa de la franchise, Mortal Kombat 1 se présente comme une vraie refonte. D'ailleurs le design complet des personnages a été changé dans la foulée qu'il soit jouable ou présents en tant que Kaméo.

Un nouveau MK plus violent et plus gore que jamais

En revanche ce qui ne change pas, c’est bien la dimension ultra violente et gore à l’excès si chère à la licence. Une marque de fabrique dont l'ultime signature, les Fatalités (Fatalities) seront toujours présentes et encore plus gores qu’auparavant. Un balai sanglant, souvent grotesque, mais toujours aussi jubilatoire qui compte bien une nouvelle fois nous en mettre plein la tronche. Le premier trailer du jeu nous avait déjà montré une partie de ce qui nous attendait, mais ce nouveau gameplay est allé un poil plus loin concernant le gore. Le sang voltige à chaque coup, les os se cassent et la chorégraphies des coups spéciaux est toujours aussi réussie. Très prometteur vu d’ici, même si l’on attendra de tâter la bête pour en avoir le cœur net.

Ca arrive très vite ! Fight !

Mortal Kombat 1 est attendu sur PS5, Xbox Series et PC dès le 19 septembre prochain. Une version Nintendo Switch devrait elle aussi voir le jour à la même date et cette dernière utilisera le Cloud comme bon nombre de jeux bien trop gourmands pour elle. Les précommandes du jeu sont d’ores et déjà ouvertes et permettent de mettre la main sur de nombreux bonus. En plus d’une version standard, deux éditions Deluxe sont également au programme. Ces dernières offrent notamment un accès à plusieurs personnages jouables et Kameo qui seront disponibles via des DLC post lancement. Il se dit d’ailleurs que trois personnages totalement cinglés seraient de la partie en guise de guests stars. Le spectacle devrait être assuré. Verdict dans quelques semaines.

Plutôt team Mortal Kombat, Street Fighter ou Tekken ?