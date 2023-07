Tout le monde n'a que Resident Evil de pendu aux lèvres dès que l'on commence à évoquer Capcom. C'est comme ça. La série suit la firme japonaise depuis de très nombreuses années et a marqué les esprits de plusieurs générations de joueurs, au même titre que Street Fighter d'ailleurs, une franchise très populaire mais un poil plus niche.

Mais Capcom c'est aussi Monster Hunter, une licence qui va bientôt souffler sa vingtième bougie et qui a toujours eu du succès. La série se trouvera rapidement un public et une grosse niche de quelques millions de fans encore une fois, mais elle n'aura jamais vraiment autant d'aura que ses grandes sœurs jusqu'en 2017.

Capcom pourrait bien nous ressortir ses gros monstres !

Cette année-là, Capcom nous sort Monster Hunter World. Un MH new-gen qui s'imposera alors comme une référence, non pas du genre dont il est le créateur, mais carrément en tant que jeu multijoueur. C'est un raz-de-marée, du jamais vu pour la franchise, mais également pour Capcom qui battra tous les records. À ce jour, Monster Hunter World est le jeu le plus vendu de tous les temps chez Capcom, loin devant Resident Evil, Street Fighter et tout le reste. Dès lors, la franchise a franchi un sérieux cap, Monster Hunter Rise, exclusif à la Switch à son lancement, cartonnera à son tour, plus que n'importe quel autre épisode exclusif aux consoles de Nintendo.

Désormais, c'est terminé. Capcom a annoncé le clap de fin pour Rise et son extension Sunbreak dont le suivi s'arrêtera cette année, et les fans se sentent déjà orphelins. Et ce, même si un jeu mobile, Monster Hunter Now, développé par Niantic (Pokemon Go), arrive bientôt. Tout le monde attend la suite. Tout le monde veut Monster Hunter World 2.

Monster hunter World 2 bientôt annoncé ? Un projet secret va être dévoilé !

Et bien ça tombe bien puisque les bruits courent que le jeu pourrait bien se montrer sous peu. En réalité, comme le rapporte l'un des journaliste de Bloomberg, c'est Capcom lui-même qui fait du teasing et annonce, lors d'un bilan financier, l'arrivée imminente d'un jeu qui se vendra assurément à « plusieurs millions d'exemplaires ». Le titre en question devrait être dévoilé sous peu puisque d'après l'éditeur, il sortirait avant la fin de l'exercice en cours qui se termine au 31 mars 2024. Capcom mise d'ailleurs très très gros sur ce jeu encore mystérieux et ne semble même pas douter de son succès.

Dans la mesure où Street Fighter 6 et Resident Evil 4 Remake sont déjà sortis et que Dragon's Dogma 2 est déjà annoncé, il ne reste que la licence Monster Hunter pour rencontrer un succès instantané comme l'espère l'éditeur. Même si on entre en plein dans de la spéculation, cela paraît presque évident dans la mesure où Rise tire sa révérence, qu'aucun gros épisode n'est encore annoncé et que Monster Hunter World premier du nom date. Il est inconcevable d'imaginer Capcom se passer d'un Monster Hunter World 2 compte tenu du succès et de l'impact qu'a eu le premier opus. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le jeu en question, MHW 2 ou non, devrait se montrer très prochainement et Capcom mise énormément dessus. Notez que l'on est toutefois pas à l'abri d'une nouvelle IP surprise ou d'un autre remake, bien que cela semble être beaucoup moins probable. Les paris sont ouverts, vos pronostics ?