Monster Hunter Wilds s'annonce colossal, et même monstrueux sans mauvais jeu de mots. Pour étendre son empire, en ratissant plus large tout en faisant plaisir à la fanbase, Capcom prévoit divers changements. Par rapport à MH World, l'exploration sera facilitée par l'intégration complète d'une monture. Il ne s'agira plus que d'une option comme dans Rise, mais bien d'un moyen de transport qui vous sera fort utile. Dans les nouveautés, un mode Concentration (Focus) a aussi été implémenté pour vous permettre de « de viser avec soin pour l'attaque ou la garde, et mettre en évidence les blessures ou points faibles des montres ». Un ajout qui apportera plus de souplesse au gameplay de Monster Hunter Wilds.

Une grosse fonctionnalité pour Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds comme l'un des prétendants au GOTY 2025 ? La concurrence va être hyper rude même si, on ne va pas se le cacher, il y a de grandes chances que ce soit GTA 6 qui rafle le trophée ultime aux Game Awards 2025. Mais pour les fans, le prochain jeu de chasse aux monstres de Capcom s'annonce réellement dantesque. Une impression encore confirmée avec le dernier trailer de la Gamescom 2024. Le salon allemand a commencé officiellement hier, mercredi 21 août 2024, et l'éditeur japonais a tenu à faire des révélations supplémentaires sur Monster Hunter Wilds.

Lors d'un livestream en ligne, visible ci-dessous, les développeurs ont fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe. Monster Hunter Wilds va faire sauter la barrière de genre au niveau des armures, ce qui fait que vous pourrez équiper votre personnage de toutes les variantes sans restriction. « Je suis heureux de confirmer que dans MH Wilds, il n'y a plus d'armure homme femme et tous les personnages peuvent porter n'importe quel équipement » a révélé l'équipe en charge de cet épisode. Ainsi, vous pourrez mélanger une pièce masculine et féminine si vous le voulez.

Cette fonctionnalité adorée, qui permet de changer d'apparence sans aucune conséquence sur les stats, a donc été confirmée et certains fans sont déjà en feu. « Une grande victoire pour la mode ainsi que l'inclusion »; « Maintenant je peux faire en sorte que mon homme viril ait l'air efféminé »; « J'ai hâte de créer le non-binaire le plus dévergondé que l'on puisse imaginer dans le jeu » peut-on lire en réaction à cette annonce. Monster Hunter Wilds sera disponible en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC

Source : chaîne YouTube Monster Hunter.