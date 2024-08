Après avoir fait forte impression durant le Summer Game Fest 2024, Monster Hunter Wilds sera jouable à l'occasion de la Gamescom à Cologne en Allemagne. Histoire de créer l'engouement avant l'événement, Capcom nous dévoile des petites séquences de gameplay centrées sur le nouveau mode Focus, les mécaniques de base, et une Grande Épée plus en forme que jamais.

Focus sur les nouveautés de Monster Hunter Wilds

À bien des égards, Monster Hunter Wilds s'annonce comme un titre marquant de la licence, après un World qui l'a propulsée vers de nouveaux sommets. Plus immersif, plus grand, plus beau, Capcom semble vouloir mettre le paquet avec ce nouvel opus très attendu courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Après deux trailers convaincants en juin, le titre s'offre trois courtes séquences de gameplay pour nous en présenter davantage.

La première s'intéresse aux mécaniques de base de Monster Hunter Wilds, à savoir une monture centrale dans l'exploration de ses vastes environnements, ainsi qu'une fronde repensée par rapport à World. Outre ces intéressants ajouts, l'autre nouveauté notable est le mode Focus. Celui-ci vient apporter de nouvelles options de gameplay et mettre en exergue le côté spectaculaire de nos chasses. Dans cette posture, nous pouvons viser une partie du monstre pour lancer des attaques uniques, ou se préparer à l'assaut de notre cible pour lui infliger un contre dévastateur.

La Grande Épée assène de nouvelles claques

La dernière vidéo plaira quant à elle aux fans de l'iconique Grande Épée, qui fera bien sûr son retour dans Monster Hunter Wilds. À noter que les 14 armes emblématiques de la licence auront d'ailleurs droit à une nouvelle panoplie de coups, notamment grâce au mode Focus. Il n'est également pas impossible qu'une quinzième arme fasse enfin son entrée. Quoi qu'il en soit, Capcom illustre les ajouts apportés par le mode Focus sur la Grande Épée, arme déjà vue dans les deux précédents trailers.

Nous pouvons ainsi voir que cette lame colossale par nature lente gagne grandement en polyvalence dans ce nouvel opus. Ce qui laisse rêveur quant aux possibilités qui seront offertes aux autres armes. Pour voir tout cela en action, rendez-vous en tout cas à la Gamescom pour une démo jouable, qui devrait être rendue accessible au reste du monde peu après. Le moins que l'on puisse dire est : vivement l'ouverture de la chasse dans Monster Hunter Wilds courant 2025 !

Source : Monster Hunter sur YouTube