C’est déjà l’une des très grosses attentes de 2025, Monster Hunter Wilds était bien évidemment présent lors de ce Summer Game Fest 2024. Capcom mise très très gros sur le prochain volet de sa licence désormais absolument incontournable, et ça se voit. La nouvelle présentation du jeu met une fois de plus le paquet, c’est monstrueux.

Monster Hunter Wilds se mon(s)tre encore et nous impressionne

Après l’énorme succès de Monster Hunter World et MH Rise, Capcom sait qu’il ne doit pas se rater avec MH Wilds et qu’il est ardemment attendu. Qu’à cela ne tienne, les développeurs promettent d’ores et déjà une tonne de nouveautés. On retrouvera bien évidemment toutes les armes iconiques et incontournables de la licence comme les doubles lames, le katana, la grande épée ou encore le fusil-arbalète, mais ces dernières auront de nouvelles spécificités.

De plus, de nouvelles fonctionnalités feront leur entrée, notamment pour la fameuse fronde, de retour ici, mais pas seulement. Il a par exemple été révélé que l’on pourra utiliser une compétence encore jamais vue dans la licence, le focus. Grâce à cette capacité unique, on pourra cibler nos attaques avec précision et faire usage de compétences spéciales dévastatrices.

Plus globalement encore, les détails, les animations et les interactions avec l’environnement ont tous bénéficié d’un soin tout particulier, le premier trailer nous l’avait déjà montré, cette nouvelle présentation nous le confirme encore. Bien évidement, on aura aussi le droit a de nouvelles gigantesque créatures comme le Chatacabra, la créature avec l'énorme langue ou encore le Doshaguman l'espèce d'ours géant qui se déplace visiblement en meute. Deux créature que l'on a déjà pu voir lors de la toute première présentation. Monster Hunter Wilds est attendu sur PS5, Xbox Series et PC dès 2025.