Monster Hunter Wilds s'est montré durant le dernier State of Play et la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest 2024, venant cristalliser d'énormes attentes pour sa sortie courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. En attendant une prochaine apparition à la GamesCom en août, Capcom en a révélé de nouveaux détails croustillants.

Monster Hunter Wilds étend son terrain de chasse

Dans Monster Hunter Wilds, nous seront chargés d'explorer les Terres Interdites, un lieu encore inexploré par la Guilde des Chasseurs. Nous y escorterons Nata, un mystérieux garçon cachant de nombreux secrets. Tel sera le cas de notre nouveau terrain de chasse, passant d'un paysage luxuriant à une terre dévastée. Pour l'heure, Capcom n'en a présenté qu'une seule région : les Plaines Venteuses.

Le géant japonais a ainsi confirmé que le prochain jeu de la monstrueuse franchise ne prendra pas la direction d'un monde pleinement ouvert. Comme dans les anciens opus, nous visiterons plusieurs « biomes ». Ceux-ci seront en revanche massifs, d'après un représentant du studio. Il faudra ainsi s'attendre à des régions « un peu plus que deux fois plus grandes par rapport à celles des autres jeux ». Autant dire que chaque terrain de chasse sera d'une taille... monstrueuse, World et Rise n'étant déjà pas avares en la matière.

Une abondance de nouveaux contenus

Pour en revenir aux phénomènes météorologiques changeant totalement l'atmosphère de chaque région, Capcom a également partagé d'autres détails sur ce point. Nous l'avons vu dans les derniers trailers : le climat va drastiquement changer de manière aléatoire durant nos expéditions dans les Terres Interdites. Cela affectera également les ressources que nous pourrons ramasser. Lorsque le temps est au beau fixe, celles-ci seront abondantes. Ce sera aussi le cas pour les Vitaguêpes, les insectes nous permettant de nous soigner sans consommer nos potions.

En revanche, quand le temps tournera au vinaigre, lesdites ressources viendront sévèrement à manquer, nous forçant à être prudents. Nous ne serons d'ailleurs pas aidés par diverses tempêtes ravageant la région, ainsi que des monstres nettement plus agressifs. Monster Hunter Wilds semble ainsi vouloir pousser l'immersion plus loin encore que dans l'excellent World, et se donne les moyens de ses grandes ambitions. Rendez-vous courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series pour voir cela de nos propres yeux, ou à la Gamescom à Cologne en août, où une démo sera disponible. Gageons qu'elle ne tardera pas ensuite à être déployée pour les chasseurs du monde entier.