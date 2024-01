Monster Hunter Wilds est ultra attendu. Pour marquer la nouvelle année, Capcom a décidé de prendre la parole et de nous donner des nouvelles. Et c'est sans compter l'arrivée d'une tonne de périphériques collector histoire de nous faire saliver.

Annoncé en grande pompe lors des Game Awards 2023, Monster Hunter Wilds est d’ores et déjà ultra attendu par les fans. Difficile d’être passé à côté de la licence suite à l’explosion de MH World et son extension XXL Iceborne. Alors qu’elle était réservée aux plateformes Nintendo depuis un bon moment, la licence a fini par atterrir sur PlayStation (revenir pour le cas de Sony) et Xbox en 2017. Le succès a été instantané, et Monster Hunter est ainsi devenu la licence la plus prolifique de Capcom, loin, très loin devant toutes les autres. Inutile de dire que MH Wilds est désormais ultra attendu, et ça tombe bien puisqu’on vient d’avoir des nouvelles, et elles sont très bonnes.

Monster Hunter Wilds va bientôt se remontrer !

Capcom s’est en effet fendu d’un petit communiqué vidéo pour nous souhaiter la bonne année, mais pas que. La firme en a profité pour faire le point sur sa franchise en nous réservant quelques visuels de MH Wilds au passage.

Le prochain volet de la licence se montrera d’ailleurs dès cet été. Le jeu est par ailleurs toujours prévu pour être lancé en 2025. En règle générale, Capcom profite toujours des quelques mois précédant le lancement de son jeu pour nous sortir quelques phases de bêtas. Il en sera certainement de même pour Wilds.

En plus de faire un point sur MH Wilds, Capcom a partagé les chiffres monstrueux de World et Rise qui se sont respectivement vendus à 23 millions et 13 millions d’exemplaires. L’écart entre les deux jeux s’explique non seulement par le fait que World est plus ancien, mais également parce qu'il est plus poussé que Rise, techniquement parlant mais aussi en termes de gameplay. Pour rappel, Monster Hunter Rise était à l'origine une exclusivité Nintendo Switch avant d’être porté sur toutes les autres plateformes.

Une collab monstrueuse et des collectors à gogo !

On va donc devoir attendre encore une bonne année avant de pouvoir jouer à Monster Hunter Wilds sur PS5, PC et Xbox Series. Mais pour patienter, Capcom a prévu de fêter l’anniversaire de la franchise tout au long de l’année. Ça a commencé très tôt avec un petit évènement où l’on vous demandez de voter pour votre monstre favori, il en existe actuellement plus de 200, toutes générations confondues. C’est un véritable Pokédex désormais. Les resultats et des goodies associés seront partagés prochainement.

En prime, Monster Hunter fait une bien belle collaboration avec MSI pour lancer tout un arsenal de périphériques PC collectors entièrement customisés aux couleurs de la franchise. PC portable, écran, carte mère, carte graphique, watercooling, boitier… C’est plutôt classe et ça fera certainement saliver les fans. Ces éditions limitées seront prochainement mises à la vente mais on ne connaît pas encore toutes les modalités. On n'a pas vraiment de date, même si ça ne saurait tarder, et on a surtout pas les prix. Wait and see donc.

MPG GUNGNIR 300 ÉDITION MONSTER HUNTER

GeForce RTX™ 4060 Ti 8G GAMING SLIM ÉDITION MONSTER HUNTER

FORCE GC30 ÉDITION MH

Crosshair 16 HX ÉDITION MONSTER HUNTER

MAG 274QRF QD E2 ÉDITION MONSTER HUNTER

MPG Z790 EDGE ÉDITION MONSTER HUNTER

MAG CORELIQUID E360 MH EDITION