Monster Hunter Rise Sunbreak continue son chemin et va bientôt recevoir une grosse mise à jour gratuite. Nouveaux monstres et quêtes inédites au programme.

Capcom vient de révéler le contenu principal de sa prochaine grosse mise à jour 4.0 de Monster Hunter Rise Sunbreak. Le jeu à succès continue d’empiler les millions et les développeurs sont aux petits soins pour régulièrement amener du contenu en pagaille, dont de l'équipement, des défis et toujours plus de créatures gigantesques. Prochainement, d'ailleurs, de nouveaux monstres et des missions exclusives débarqueront gratuitement sur Switch et PC.

Monster Hunter Rise Sunbreak accueille sa mise à jour 4.0

Avec sa mise à jour 4.0 sur Switch et PC, Monster Hunter Rise Sunbreak accueillera plusieurs grands monstres, dont le Dragon Ancien Velkana (récemment vu dans Monster hunter World Iceborne) et une version très agressive du Valstrax Ecarlate. Du nouvel équipement sera évidement de la partie, comprenant armes et armures.

En prime, cette mise à jour augmentera le niveau d'Investigation des Anomalies à 220 et de nouvelles quêtes de recherche seront ajoutées et vous demanderont notamment d'affronter plusieurs Dragons Anciens. Même le terrible Gore Magala sera mis à l’honneur. Capcom annonce également que plusieurs quêtes événementielles viendront dynamiser le jeu dans les semaines à venir et que tout un tas de récompenses cosmétiques (costumes, emotes, etc…) seront à gagner en complétant ces nouveaux défis.

De plus, des DLC cosmétiques, payants cette fois, seront mis en vente dans la foulée pour les plus grands collectionneurs.

La grosse mise à jour 4.0 de Monster Hunter Rise Sunbreak sera disponible gratuitement sur Nintendo Switch et PC dès le 7 février prochain. Une autre mise à jour importante arrivera en avril, comme nous l'annonce la roadmap de Capcom visible à la fin du trailer. Le retour d'un Dragon Ancien et plusieurs nouvelles variantes de monstres surpuissantes sont attendues. D'ici là, équipez vous !

Les versions PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One de Monster Hunter Rise quant à elle, attendent encore l’arrivée de l’extension Sunbreak qui devrait débarquer d’ici le printemps.