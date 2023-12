Oui, ça y est ! La fameuse grosse cartouche de Capcom a enfin été dévoilée après de longs mois de rumeurs diverses et variées. Les Game Awards 2023 nous ont offert l’annonce que tous les fans de monstres géants attendaient : le grand retour de Monster Hunter est confirmé ! Bon, de vous à moi, on s’en doutait un peu. Le timing est parfait, entre l’anniversaire de la franchise et l'arrêt du suivi de Monster Hunter Rise Sunbreak, Capcom a un boulevard et c’était calculé. Malin.

Monster Hunter annoncé, c'est énorme !

En grande pompe, ou presque, c’est donc Monster Hunter Wilds qui vient d’être annoncé aux Game Awards 2023 à destination des consoles PS5, Xbox Series et du PC. Après le gigantesque succès de Monster Hunter World, il ne pouvait pas en être autrement, Capcom sort l’artillerie lourde une nouvelle fois et nous fait de belles promesses. Avec un court trailer, Capcom nous assène la claque ultime lors du grand final des Game Awards.

Un chasseur à dos d'une monture capable non seulement d'arpenter les terres sauvages à une vitesse folle, mais en prime de crapahuter sur les rochers. La courte séquence de gameplay nous montre le chasseur fuir ce qui semble être une immense tempête. Il court parmi un troupeau de créatures avant de prendre de la hauteur, nous laissant découvrir un paysage saisissant. Il n'en faut pas moins pour que les fans brûlent d'impatience, mais il va falloir attendre encore un bon moment. Monster Hunter Wilds ne sera disponible qu'en 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.

Le jeu devrait logiquement impressionner techniquement, comme ce fut le cas avec MH World à son époque. Le jeu devrait par ailleurs marquer l'arrivée d'une nouvelle génération de créatures et d'une flopée de nouveautés. Comme à chaque gros opus de la franchise. Bon, on est à peu près sûr que l'on tabassera des Rathalos et autres Diablos. Le jeu se dévoilera davantage dans les mois à venir. Mais en attendant, on va devoir prendre notre mal en patience. Sachez que si la franchise vous manque, vous pouvez vous rabattre sur Monster Hunter Now, actuellement disponible sur Android et iOS.