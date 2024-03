Monster Hunter est l'une des licences Capcom les plus anciennes, même si par rapport à Resident Evil, elle est encore toute jeune finalement. Comme RE, elle s'écoule comme des petits pains et a déjà vendu plus de 97 millions d'exemplaires à travers le monde. Monster Hunter Rise et MH World ont explosé les compteurs à eux seuls avec des ventes s'élevant respectivement à 13 millions et 23 millions d'unités. Et l'éditeur japonais veut faire le point avec la tenue d'un événement très important pour la mi-mars.

Un événement pour les 20 ans de Monster Hunter

Eh oui ! Ce mois-ci, la saga culte Monster Hunter va célébrer son 20e anniversaire. Cela fera déjà 20 ans que la franchise a fait ses débuts sur PS2 avec le jeu MH, sorti le 11 mars 2004 au Japon. La licence a évolué à son rythme mais n'a cessé d'exploser depuis au point d'être derrière Resident Evil en termes de ventes. Un tel événement, ça se fête, et c'est pourquoi Capcom annonce un programme spécial retransmis en direct. Et désolé pour les joueurs français, mais il faudra veiller tard...

« Rejoignez-nous le 12 mars à 23h59 (heure française) pour le programme spécial 20e anniversaire de Monster Hunter ! Nous célébrerons les 20 ans et dévoilerons votre top 10 des monstres favoris de la saga et bien plus encore ! » a indiqué Capcom sur X. Une excellente nouvelle ? Ca dépend avant tout de vos attentes. Si vous espérez des surprises fracassantes avec un ou plusieurs nouveaux jeux, vous pouvez d'ores et déjà oublier. L'éditeur a en effet été clair là-dessus pour justement éviter tout emballement démesuré, et donc une possible grosse déception. Mais l'avertissement ne s'arrête pas là.

N'attendez pas non plus d'extraits ou de détails sur le prochain MH Wilds. « Cette émission spéciale ne comportera pas d'annonces de nouveaux jeux ni d'informations sur Monster Hunter Wilds » a ajouté la firme dans son message. À quand le retour du jeu ? Dans une vidéo postée en début d'année, le producteur Ryozo Tsujimoto a fixé un rendez-vous à l'été 2024 sans plus de précision. La sortie de Monster Hunter Wilds est attendue quant à elle en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.