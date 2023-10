Un nouveau Monster Hunter bientôt ? C'est bien possible ! Capcom nous tease quelque chose d'absolument énorme et ça arrive très très vite.

Tout le monde connaît Capcom, ou au moins l'une de ses séries cultes, Resident Evil. Il faut dire que c'est globalement la plus populaire. On ne compte plus les adaptations, les jeux, les spin-offs et tout ce que vous voulez. Resident Evil, c'est LA poule aux œufs d'or de la marque, et pourtant ce n'est ni la plus vieille franchise de l'éditeur, ni celle qui s'est le plus vendue. Non, la détentrice de tous les records, c'est Monster Hunter.

Monster Hunter, une licence désormais monstrueuse

Oui, la chasse aux monstres parle visiblement bien plus que la chasse aux monstres génétiquement modifiés à grand coup de virus. La célèbre franchise a fait ses armes sur PlayStation 2 à l'époque, a fait un tour sur PC avant de devenir une véritable star des plateformes Nintendo. Chaque épisode est un carton, mais un en particulier fera tout basculer, Monster Hunter World, sorti sur PS4, Xbox One et PC à l'époque.

Il deviendra alors le jeu le plus vendu de tous les temps pour Capcom, c'est du jamais vu et ce n'est toujours pas égalé d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, les fans sont désormais légion, Monster Hunter Rise, sorti quelques années après, profitera de ce nouvel élan et explosera tout sur Nintendo Switch, PC, mais aussi sur PlayStation et Xbox avec ses portages.

Mais voilà, maintenant, c'est terminé. Rise a donné tout ce qu'il avait, le suivi est arrêté, et on attend tous la suite.

Et cette suite devrait arriver très prochainement. Si l'on se fie aux manières de procéder de Capcom, on devrait normalement avoir un nouvel opus d'ici quelques mois, d'autant plus que l'année prochaine, Monster Hunter va fêter son vingtième anniversaire, rien que ça ! Il paraît donc évident que quelque chose va arriver, et on espère tous un nouvel épisode sur "grosses" consoles (pardon petite Switch). Mais pour l'heure, Capcom n'a rien dit, ou presque…

Capcom tease un jeu énorme

On sait que la firme prépare quelque chose pour les 20 ans, c'était la "grande annonce" du dernier showcase de l'éditeur. Mais ce n'est pas tout, puisque Capcom a également teasé l'arrivée imminente d'un « jeu majeur » lors de son dernier bilan financier. Un jeu encore non annoncé, et qui devrait sortir lors du prochain exercice fiscal. Il a donc jusqu'au mois de mars 2024 pour se montrer et sortir, pile poil pour l'anniversaire de la licence Monster Hunter. Un jeu dont on ne sait rien, mais pour lequel Capcom se dit très confiant concernant sa capacité à marcher et à rapporter.

Alors oui, on prendra des pincettes, histoire de ne pas trop se mouiller, mais si l'on se met à théoriser un petit peu, avec tous les éléments à notre disposition, il est fort probable qu'un nouveau Monster Hunter finisse par voir le jour prochainement. Ou alors Capcom nous prépare une autre, mais on sait d'office qu'il ne s'agit ni d'un Resident Evil, ni de Pragmata, qui quant à lui a été repoussé. Street Fighter a eu le droit à un nouveau jeu il y a peu, MegaMan ne compte plus ses collections et n'a pas vraiment le profil du jeu qui va se vendre par palette entière, comme semble l'assurer Capcom. Nous verrons, mais une grosse annonce se profile pour la fin de l'année. Aux Game Awards, peut-être ?