Actuellement, Monster Hunter brille sur consoles et PC avec Monster Hunter Rise , et son extension Sunbreak. Initialement sorti sur Nintendo Switch, le jeu s’est récemment offert des moutures PlayStation et Xbox. De quoi redonner de quoi patienter aux fans de Monster Hunter World qui attendent maintenant un nouvel opus sur PS5 et Xbox Series.

Et il va falloir encore patienter un moment avant de voir arriver un nouveau jeu XXL puisque si Capcom a bien annoncé un nouveau Monster Hunter totalement inédit, ce dernier ne débarque pas sur consoles.

Un jeu inédit en partenariat avec un studio réputé

C’est sur mobile que la franchise va venir faire un tour avec Monster Hunter Now. Un action RPG free-to-play développé en partenariat avec Niantic à qui l’on doit le phénomène Pokemon GO , qui continue d’être suivi par des millions de joueurs à travers le monde.

Capcom a en effet fait appel au studio pour concevoir un Monster Hunter proposant une expérience similaire à celle de Pokemon GO. On retrouve ainsi cette mécanique d’exploration du monde réel et de chasse en réalité augmentée. Les Pokemon sont ici remplacés par des monstres géants et les Pokéstop par des gisements de ressources et autres points d'intérêt. Comme dans Pokemon GO, les créatures devraient être différentes d’une région à l’autre en fonction de l’environnement.

Un Monster Hunter comme les autres, mais à la sauce Pokemon GO

Lors d’une petite présentation du jeu, les développeurs nous ont confié vouloir proposer une expérience qui permettrait aux joueurs de se connecter avec l’univers de Monster Hunter, tout en partageant l’aventure avec des amis ou même de la famille.

Après le succès monstrueux de MH World, et la non moins impressionnante réussite de Rise, Capcom est sûr de son coup : Monster Hunter Now devrait fédérer davantage de joueurs du monde entier, notamment sur l’archipel où la franchise est connue de tous.

Même si c’est un jeu mobile, Monster Hunter Now reste bel et bien un fier représentant de la franchise désormais ultra culte de Capcom. Comme dans les jeux principaux de la licence, il faudra donc partir en chasse de différents monstres bien connus de la franchise comme le Rathalos, le Pukei-Pukei ou encore le Grand Jagras, récolter de nombreuses ressources et se crafter de l’équipement toujours plus puissant pour affronter des monstres de plus en plus dangereux.

Grands monstres et gros projets ?

Le jeu devrait néanmoins nous proposer pas mal de choses, notamment un suivi régulier ou encore des événements. Les développeurs n’ont pas pu (voulu?) nous confirmer si des monstres ou des variantes inédites seront de la partie. Ils ont néanmoins affirmé que si rien n’était prévu pour le moment, ce serait peut-être le cas prochainement. À voir donc.

Monster Hunter Now sera disponible en free-to-play dès le mois de septembre 2023 à une date encore indéterminée. Une phase de bêta aura lieu dès le 25 avril prochain sur Android et iOS. Vous pouvez d’ailleurs d’ores et déjà vous inscrire pour avoir une chance d’y participer en vous rendant sur le site officiel du jeu.