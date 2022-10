N'avez vous jamais pensé à trafiquer votre console pour changer votre région et ainsi accéder à un jeu plus tôt ? Eh bien ne faites pas cela, surtout quand il s'agit de Call of Duty Modern Warfare 2 qui semble être étroitement surveillé à ce sujet.

Infini Ward fait les gros yeux pour Modern Warfare 2

Le studio derrière Modern Warfare 2 ne veut pas que vous puissiez jouer au jeu à l'avance comme le prouve un tout récent message sur le compte Twitter officiel du studio :

Message d'intérêt public concernant le lancement : si vous essayez de modifier les paramètres régionaux de votre console afin d'accéder à #MWII plus tôt, vous rencontrerez des problèmes de connectivité et vous risquez d'être bloqué hors du jeu jusqu'à l'heure de lancement officielle de votre région.

Voilà qui est simple, clair, net et précis. Et à en juger par les réponses sous l'annonce Twitter, il y a fort à parier que certains joueurs avaient l'idée en tête. Il faut dire que ce Modern Warfare 2 semble attirer bien des convoitises. Hier encore nous avions l'occasion de vous montrer à quel point le jeu semble beau et c'est sans compter la campagne solo qui parait avoir de bons retours.

Bref, un épisode de Call of Duty très attendu qui suscite bien des fantasmes de joueurs. Il y a fort à parier que le jeu va être un beau succès critique et commercial. Pour rappel, celui-ci est prévu pour le 27 octobre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.