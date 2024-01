Minecraft est bien plus qu'un carton planétaire, c'est un véritable phénomène qui s'étend toujours plus. 13 ans après sa sortie, le bac à sable par excellence de Mojang attire encore plus de 166 millions d'utilisateurs actifs par mois. Même s'il y a eu une baisse en décembre, le nombre de joueurs reste tout bonnement stupéfiant, d'autant que ça n'a cessé d'augmenter d'année en année. Depuis le lancement du jeu en 2011, plusieurs spin-off ont vu le jour mais aucun d'entre eux n'a su percer comme l'original. Et d'ailleurs, un nouveau titre, qui voulait offrir une expérience différente, rend à son tour les armes.

Un nouveau jeu Minecraft encore abandonné, et de trois !

Mojang essaye plus que tout de développer la franchise Minecraft, mais pour l'instant, ça ne prend absolument pas. Avec la fermeture de Telltale Games, le point'n'click Story Mode a été totalement abandonné et n'a donc pas dépassé la saison 2. Ensuite, le spin-off mobile en réalité augmentée, Earth, a aussi capitulé après deux ans de mise en service. Le hack'n'slash Minecraft Dungeons, qui était plus accessible que les ténors du genre, s'est également arrêté en septembre 2023. Les développeurs ont en effet sorti une ultime mise à jour 1.17 pour la forme, mais sont passés à autre chose depuis. Une véritable hécatombe qui n'est malheureusement pas terminée.

Après une ultime mise à jour « Lost Legends : Snow vs Snouts », qui sera disponible en janvier, les équipes arrêtent les frais avec Minecraft Legends. La tentative d'un RTS tout public a échoué et ce spin-off rejoint donc ses prédécesseurs au rayon des flops. Pour rappel, le soft est sorti le 18 avril 2023, et n'aura par conséquent même pas tenu un an.

Depuis le lancement, nous avons écouté les retours de la communauté et avons introduit un certain nombre de changements pour améliorer le jeu. Maintenant que c'est fait, nous allons mettre un terme au développement. Même si nous ne sortirons pas de nouveaux contenus (mises à jour, légendes perdues ou DLC) pour Minecraft Legends, le fun ne s'arrête pas là. [...] Nos défis Légendes Perdues actuels resteront disponibles gratuitement, et vous pourrez toujours engranger des récompenses en cas de victoire. Bien sûr, nous continuerons également à offrir une assistance technique aux joueurs, et nous ne supprimerons aucune fonctionnalité du jeu. Les modes JcJ (PvP) et co-op seront pleinement fonctionnels, afin que vous puissiez encore jouer, que vous préfériez affronter les piglins seul ou vous battre avec (ou contre) des amis. Via Minecraft.net.

Un vrai long-métrage avec une star de Super Mario le film

Comme on peut le lire à travers le communiqué de presse, Legends ne recevra pas de nouveaux contenus, mais sera encore fonctionnel pendant un temps. Il est certain que les serveurs s'arrêteront tôt ou tard, mais les quelques joueurs actifs ont un peu de répit pour s'amuser et découvrir la dernière mise à jour.

Cette série d'échecs n'entame pas le moral des troupes car un film Minecraft est en production. Un projet encore là très particulier, puisque ce sera un long-métrage live-action et non animé. Pour incarner les personnages pixélisés, on aura au casting Jason Momoa (Aquaman), Danielle Brooks (Peacemaker), Sebastian Eugene Hansen, Matt Berry (What We Do in the Shadows) et Jack Black (Bowser dans Super Mario le film). Le film Minecraft sera visible au cinéma en 2025, plus de 10 ans après son annonce. Les équipes n'ont plus qu'à croiser les doigts pour que ce ne soit pas un énième flop comme les jeux spin-off.