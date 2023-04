Disponible depuis le 18 aout 2020 très exactement, Microsoft Flight Simulator a su très vite combler les fans de simulations aériennes mais aussi les autres. Il a notamment gagné en popularité grâce à ses graphismes époustouflants, ses environnements détaillés et son gameplay réaliste. En effet, le titre utilise des données en temps réel pour simuler les conditions météorologiques et les événements du monde réel, ce qui permet aux joueurs de vivre des expériences de vol en concordance avec le monde... réel. Pas mal non ?

Quelles nouveautés pour Microsoft Flight Simulator ?

C'est au tour de la mise à jour du Monde numéro 13 de faire son envol sur Microsoft Flight Simulator. Celle-ci apporte des améliorations à la Polynésie (Hawaï et île de Pâques), à la Mélanésie (Fidji, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Guinée, Papouasie occidentale indonésienne et îles Salomon), aux îles Galapagos et aux régions de l'Antarctique, y compris la péninsule antarctique. Une bonne nouvelle surtout quand on sait que cette région du globe est totalement sous représentée aussi bien dans le jeu vidéo que dans la pop culture de manière générale. Il s'agit d'une très bonne opportunité d'aiguiser vos connaissances en géographie pour briller en société.

De nombreux nouveaux points d'intérêt

Comme toujours la dite mise à jour étend les rendus précédents de chaque région avec de nouvelles photographies aériennes, des images satellite et des données de modélisation d'élévation numérique avec de nombreux nouveaux bâtiments faits à la main. La mise à jour comprend également 150 nouveaux points d'intérêt fabriqués à la main dispersés un peu partout, y compris quatre séries de monolithes Moai sur l'île de Pâques. Vous pouvez aussi retrouver le phare Point Venus de Tahiti, l'Outrigger Kona Resort d'Hawaï, le stade Aloha d'Oahu et plusieurs bases de recherche scientifiques en antarctique. y compris la station McMurdo. La liste complète des nouveaux points d'intérêt est trouvable par ici.

De nouveaux vols de découverte

Car Microsoft souhaite faire bien les choses Microsoft Flight Simulator profite aussi de 5 nouveaux vols de découverte pour faire le tour de ces nouvelles régions. Le but n'est pas tant de vous apprendre à piloter mais plutôt de faire un tour d'horizon assez complet des nouveautés. Inutile de préciser que l'ensemble est totalement gratuit pour notre plus grand plaisir. Vous avez aussi trois nouveaux défis d'atterrissage et trois nouveaux voyages dans la brousse à travers la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Guinée et Aloha Hawaii.

Que pensez-vous de cette nouvelle mise à jour ?