Asobo continue de mettre à jour Microsoft Flight Simulator, et l'update du jour nous permet de mettre de profiter d'une Péninsule Ibérique encore plus belle.

Les adeptes de la simulation aérienne de Microsoft ont pris l'habitude de voir débarquer ces mises à jour gratuites où Asobo apporte un soin particuliers à certains endroits du monde. Aujourd'hui, on peut profiter dans Microsoft Flight Simulator d'une Péninsule Ibérique sublimée comme on peur le voir dans le trailer ci-dessus. Comme toujours, le rendu visuel est incroyable, et l'attention portée aux détails époustouflante.

Iberia

De nombreux points d'intérêt ont été ajoutés pour les amateurs de tourisme aérien. On va ainsi pouvoir profiter entre autres de la ville de Barcelone dans une version bien plus détaillée. La capitale catalane nous permet désormais de voir le Camp Nou ou la Sagrada Familia dans toute leur splendeur. Mais c'est toute la péninsule qui est à l'honneur.

Le Portugal n'a pas été oublié, tout comme Andorre, Gibraltar, ou encore Tenerife qui ont également droit à de nouveaux points d'intérêt. En plus de l'amélioration des paysages via la photogrammétrie, la mise à jour rajoute pas mal de contenu.

Microsoft Flight Simulator : le soin du fait-main

Au total, on va donc pouvoir profiter de 4 aéroports faits à la main, 99 points d'intérêt, 4 bush trips, 4 vols de découverte et 5 nouveaux challenges d’atterrissage. En plus de ces modifications, la mise à jour World Update VIII corrige plusieurs bugs sur le Junkers JU-52 Local Legend.

Rappelons que Microsoft Flight Simulator est disponible sur PC et Xbox Series X|S, et via Xbox Cloud Gaming sur Xbox One et les autres terminaux compatibles.