Alors que Tom Cruise multiplie les vrilles dans Top Gun Maverick, actuellement au cinéma, l'extension de Microsoft Flight Simulator liée au film est accessible à tous. On fait le tour du propriétaire.

Flight Simulator se la joue Top Gun Maverick

Vous avez toujours rêvé d'être un pilote Top Gun ? Microsoft Flight Simulator peut dès maintenant exaucer ce vœu avec une extension qui vous « poussera à dépasser vos limites et à aller au-delà ». Et malgré la gratuité de ce DLC, les développeurs d'Asobo Studio n'ont pas fait les choses à moitié.

Une fois l'extension installée, vous aurez une livrée Top Gun: Maverick pour le F/A-18E Super Hornet, cinq défis à basse altitude à grande vitesse ou encore trois missions d'entraînement. Ces dernières vous permettront d'enchaîner les décollages libres, les retournements et les vols basse altitude à grande vitesse afin qu'ils n'aient plus de secret pour vous. De plus, il sera possible de reproduire une scène de la franchise en atterrissant sur le pont d'un porte-avion.

Enfin, un avion hypersonique « jamais dévoilé jusqu’ici » fait son entrée (le SR-72 du film). Grâce à son équipement, l'engin peut atteindre Mach 10 et plus de 45 000 mètres d'altitude. Une mission périlleuse vous laissera également gagner la stratosphère.

Un concours exclusif est lancé !

En dehors du contenu encadré, cette extension Microsoft Flight Simulator X Top Gun: Maverick offre l'opportunité de faire jouer votre imagination et créativité. Vous pouvez en effet « créer votre propre mission ». Lorsque ce sera dans la boîte, il faudra partager la séquence sur les réseaux sociaux avec le hastag #TopGunMFSSweepstakes. Les gains ? Une Xbox Series S Top Gun: Maverick et un PC gaming.