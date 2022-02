Si Microsoft Flight Simulator est une claque technique, le jeu n'est pas forcément un exemple en terme d'optimisation. Microsoft le sait et de belles choses sont en préparation.

Une mise à jour du Monde vient d'être d'être déployée et elle se concentre sur l'Australie. La vidéo ci-dessus vous en donnera un bon aperçu. À vous le survol de la plus grande barrière de corail au monde ou encore la beauté du Mont Wellington. Mais ce n'est pas tout.

Vous avez dit optimisation ?

Outre le contenu en lui même, Microsoft a annoncé avoir travaillé sur une très grosse nouveauté et non des moindres, celle-ci concerne l'optimisation : L'ajout du DLSS 2.0 et une mise à jour de DirectX 12. Le DLSS est la technologie salvatrice de super-échantillonnage de chez Nvidia qui permet vraiment d'augmenter significativement le framerate sans déperdition visuelle.

Direction DX12

Enfin, si Microsoft Flight Simulator propose deux versions de DirectX à savoir DirectX 11 et DirectX 12, la version 11 propose pour le moment des performances bien supérieures. La nouvelle mise à jour a donc pour ambition de changer cette tendance et d'optimiser DX12.

Si la mise à jour Monde Australie est disponible, la mise à jour d'optimisation devrait débarquer un peu plus tard dans l'année (sans plus de précisions).