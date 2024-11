Le lancement de Microsoft Flight Simulator 2024 approche, promettant une expérience de simulation aérienne plus impressionnante que jamais pour les joueurs sur PC. Connue pour son réalisme et sa précision, la franchise franchit un nouveau cap cette année avec l’intégration des technologies de pointe de Nvidia, qui améliorent significativement l’immersion et les performances du jeu.

Microsoft Flight Simulator 2024 devrait bluffer

Pour cette édition, Microsoft a collaboré avec Nvidia afin d'exploiter le potentiel des cartes graphiques GeForce RTX, en particulier celles de la série 40. Au programme, le support du DLSS 3, une technologie qui permet la génération de frames et la Super Resolution, offrant ainsi des images nettes et fluides même dans les environnements les plus détaillés. Le DLAA est également au rendez-vous, pour des détails plus précis, ainsi que des ombres en ray tracing qui ajoutent une touche de réalisme supplémentaire. Nvidia Reflex, qui réduit la latence, vient compléter le tout, garantissant une réactivité accrue pour une immersion sans précédent.

Selon Nvidia, les joueurs qui utilisent les cartes GeForce RTX bénéficieront de taux de rafraîchissement optimisés et d’une fluidité remarquable. L'ensemble de ces technologies permettent visiblement à Microsoft Flight Simulator 2024 d’atteindre un niveau de réalisme rarement vu dans une simulation, en exploitant la puissance des PC haut de gamme pour créer des paysages détaillés et des effets visuels immersifs.

Microsoft inscrit cette version 2024 dans une vision qui va au-delà de la simple simulation. En intégrant des technologies aussi poussées, le studio transforme Flight Simulator en une vitrine technologique. Celle-ci devrait être capable de séduire aussi bien les passionnés d’aviation que les amateurs de haute technologie. Cette nouvelle édition marque un tournant pour les simulations sur PC. Encore faut t-il avoir la machine qui va avec pour faire tourner le jeu... Ce qui n'est pas une mince affaire.

Source : Microsoft