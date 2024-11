Microsoft Flight Simulator 2024 est l'un des événements de la semaine avec STALKER 2 pour les joueuses et joueurs qui sont sur Xbox Series X|S ou PC. Malheureusement, pour l'instant, les lancements des deux jeux sont un peu compliqués, surtout du côté du simulateur de vol. La sortie de cette nouvelle édition est marquée par des turbulences importantes qui empêchent les utilisatrices et utilisateurs de profiter pleinement de l'expérience. Après les explications de la firme de Redmond, le studio s'exprime et annonce une bonne nouvelle.

Il y a du mieux pour Flight Simulator 2024, mais c'est pas encore ça

Microsoft Flight Simulator 2024 rencontre un lancement chaotique puisque de nombreuses personnes ont été clouées au sol. Beaucoup de gens se sont en effet retrouvés avec un message pas vraiment rassurant évoquant un « chargement inhabituellement long », avec une barre de progression bloquée autour des 97%. Une situation qui a affecté les utilisatrices et utilisateurs Xbox comme PC. Devant la catastrophe du lancement, Microsoft a rapidement pris la parole pour expliquer les raisons de ce gros couac. Selon la société, le problème était dû à la charge des serveurs, avec trop de joueuses et joueurs qui essayaient de se connecter en même temps.

Asobo Studio (A Plague Tale), les développeurs de Microsoft Flight Simulator 2024, ont publié un communiqué pour annoncer une bonne nouvelle voire excellente. Le studio a augmenté la capacité des serveurs, ce qui a permis de les désengorger et donc de permettre davantage de connexions. Néanmoins, tous les soucis ne sont pas réglés et il est par conséquent possible que vous soyez encore confrontés à des problèmes si vous tentez de jouer à Microsoft Flight Simulator 2024 sur Xbox ou PC.

« Nous avons augmenté la capacité de nos serveurs et nous constatons qu'un plus grand nombre de joueurs peuvent désormais au jeu. Mais les problèmes d'accès persistent. Ce n'est pas l'expérience de lancement que nous souhaitons pour nos joueurs et nous tenons à nous excuser auprès de la communauté. Nous continuerons à travailler 24 heures sur 24 avec nos partenaires et fournirons des mises à jour jusqu'à ce que les problèmes soient résolus » indique le compte officiel X de la franchise Microsoft Flight Simulator.

Source : compte X Microsoft Flight Simulator.