Xbox ne cache plus sa stratégie multiplateforme, avec le portage d'exclusivités sur PS5 et Nintendo Switch. Quitte à se mettre les joueuses et joueurs de la marque à dos. En effet, certains n'ont pas réellement apprécié qu'une version PlayStation 5 d'Indiana Jones et le Cercle Ancien soit annoncée aussi rapidement. Le constructeur a préféré officialiser cela lors de l'annonce de la date de sortie sur Xbox Series X|S et PC. La firme va t-elle continuer dans ce sens ?

Finis les jeux Xbox sur PS5 et Switch ? Pas vraiment...

Le portage de jeux Xbox sur d'autres consoles a pour l'instant été un essai concluant, au moins pour Sea of Thieves. D'après Jez Corden de Windows Central, le jeu se serait vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Un carton qui a peut-être motivé Microsoft à ne pas perdre de temps avec Indiana Jones et Le Cercle Ancien qui sera disponible le 9 décembre 2024 sur Xbox Series X|S et PC, et au printemps 2025 sur PS5.

En coulisses, il se murmure que Forza Horizon 5 pourrait emboiter le pas de Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves et Pentiment. Est-ce que ce sera le cas ? Il faut attendre l'officialisation, mais ça paraitrait assez logique vu la stratégie de Microsoft. Une tactique qui serait cependant mise en pause ou ralentie selon le twittos eXtas1stv. « D'après mes dernières informations autour des portages de jeux Xbox sur PS5, c'est que c'est « mis en pause » ou « au ralenti ». La raison ? L'annonce d'Indiana Jones n'a pas été bien accueillie. [...] Halo et Gears sont toujours des lignes rouges à l'heure actuelle ».

Un changement de stratégie pour les jeux Xbox chez PlayStation et Nintendo ? Pas si l'on se fie aux propos de Satya Nadella, directeur de général de Microsoft, lors du rapport annuel de l'entreprise. « Nous mettons d'excellents jeux à la disposition d'un plus grand nombre de personnes, sur un plus grand nombre d'appareils. [...] Nous avons déjà porté quatre des titres préférés des fans sur Nintendo Switch et PS5 pour la première fois, alors que nous continuons à diffuser nos contenus sur d'autres plateformes ». Xbox met donc fin à une rumeur et ce sont surtout les joueurs PS5 qui vont être contents. Pour continuer des portages sur la machine de Big N, il va falloir attendre la sortie de la Nintendo Switch 2 pour plus de puissance, afin d'éviter de sacrés compromis techniques et graphiques.

Source : rapport annuel 2024 de Microsoft, eXtas1stv.