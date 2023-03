Dans le cadre des efforts de Microsoft pour convaincre les organismes de réglementation que son acquisition prévue d'Activision Blizzard est une riche idée, le géant de la tech tente le tout pour le tout. En fait, on vient même d'apprendre l'existence de partenariats d'une durée de 10 ans avec des plateformes de streaming qui sont très peu connues du grand public.

Un petit récapitulatif du rachat

Microsoft souhaite racheter Activision Blizzard et Sony n'est pas ravi à cette idée et s'inquiète notamment de la possible exclusivité de la série Call of Duty. Pour contrer cela et tenter de convaincre les organismes de réglementation dans le monde, Microsoft a d'abord proposé un contrat à Sony d'une durée de 10 ans pour rendre COD accessible sur PlayStation. Ce que Sony a rejeté. Par la suite Microsoft (toujours avec le même objectif) a noué le même genre de partenariat avec Nvidia, Steam et Nintendo. 3 géants qui n'ont plus grand chose à prouver. Mais dans l'optique d'aller encore plus loin, Microsoft vise maintenant les plus petites entreprises.

Microsoft développe sa tactique

Les nouveaux contrats pour une durée de 10 ans concernent désormais les plate-formes de streaming Boosteroid et Ubitus. L'objectif est d'apporter des jeux Xbox PC sur sa plate-forme, y compris les créations Activision-Blizzard dont forcément Call of Duty. Ubitus est basée au Japon et a été fondée en 2013, tandis que Boosteroid est ukrainien. Le président de Microsoft, Brad Smith a d'ailleurs profité de ce contrat pour déclarer :

Le partenariat de Microsoft avec Boosteroid est une bonne nouvelle et une preuve supplémentaire du soutien continu de la société à l'Ukraine. L'équipe de développement ukrainienne de Boosteroid a construit une plateforme de streaming de classe mondiale dans des circonstances très difficiles.

Tout ceci fait évidemment partie du plan global pour charmer les organismes de régulation et montrer au monde que Call of Duty ne sera pas une exclusivité Microsoft.