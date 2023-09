Outre ses jeux et plateformes Xbox, Microsoft mise grandement sur ses services, parmi lesquels l'un semble destiné à connaître des évolutions notables dans les prochaines années.

On le sait, les services sont très importants pour Microsoft, à l'image du Xbox Game Pass. Eh bien d'après de très sérieuses sources, le géant de la tech souhaiterait aller encore plus loin. Notamment du coté de son Xbox Cloud Gaming.

Du lourd en préparation chez Microsoft ?

Les services tiennent une place centrale dans la stratégie de Microsoft, et le Xbox Game Pass en est un parfait exemple. Selon des sources fiables, la société envisage de développer davantage son Xbox Cloud Gaming. En fait, la firme aurait en projet de permettre le streaming de jeux PC via le cloud, comme l'ont révélé des emails internes lors du procès FTC contre Microsoft. À ce jour, le service est limité aux jeux Xbox, une contrainte liée à l'utilisation de puces spécifiques à la Xbox Series X dans les serveurs. Toutefois, l'entreprise travaillerait activement pour exploiter ses serveurs Azure afin d'élargir ce service aux jeux PC.

Des échanges datant de juillet 2021 entre le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et les cadres responsables du secteur gaming, font état de discussions autour des offres de Google Stadia, envisageant une démarche similaire pour le Game Pass PC. Dans cet échange, Phil Spencer, en charge de la Xbox, a confirmé la conception d'une solution Azure destinée au streaming de jeux PC natifs depuis le cloud. C'est semble t-il une initiative prometteuse en termes de réduction des coûts pour Microsoft.

Un beau projet

Dans ces discussions, Kareem Choudhry, à la tête du cloud gaming chez Microsoft, mentionne que son équipe est engagée dans le développement d'une offre Azure spéciale, répondant aux attentes des clients et servant de support pour la plateforme xCloud PC. Bien que certains détails soient censurés dans les documents judiciaires, il est évident que ce projet était déjà en cours dès juillet 2021.

Cependant, des informations récentes révèlent un ralentissement du développement du Xbox Cloud Gaming au cours de la dernière année. Malgré les engagements antérieurs de Microsoft, l'intégration de la bibliothèque de jeux existante n'a pas vu le jour fin 2022, et l'idée d'une version sur abonnement du service a été abandonnée...On peut donc se poser quelques questions.

Plus récemment, d'autres signes laissant présager l'introduction prochaine de jeux PC sur Xbox Cloud Gaming ont vu le jour. Un partenariat décennal a notamment été établi avec l'opérateur britannique EE pour offrir les jeux PC Xbox à ses clients... Cela laisse supposer que Microsoft est sur le point de déployer ce type de service dans un avenir proche. Mais quand ?

Il est certain que la possibilité de jouer en streaming à des jeux PC pourrait clairement changer la donne. On imagine sans mal l'incalculable nombre de nouveautés qui pourraient rejoindre le catalogue chaque mois, permettant ainsi de faire oublier le désagrément causé par Google Stadia et de satisfaire ceux qui, à la recherche d'un service de ce type, se sont retrouvés orphelins.