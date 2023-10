Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, un véritable thriller financier, ne cesse de surprendre. The Verge, une fois de plus, nous apporte de nouvelles informations concernant ce feuilleton à la fois commercial et judiciaire. Un futur sujet pour une série Netflix ?

Le rachat en bonne voie pour Microsoft ?

Selon une source proche de Microsoft, la société envisage de finaliser son offre d'achat d'Activision Blizzard, estimée à 68,7 milliards de dollars, dès la semaine prochaine, visant le vendredi 13 octobre comme date de clôture potentielle. Un présage ? Cependant, cette date reste soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni (CMA), un régulateur qui avait précédemment bloqué l'accord plus tôt cette année.

Dans une récente modification de l'accord, Microsoft a transféré les droits de cloud gaming pour les jeux Activision Blizzard, actuels et à venir, à Ubisoft, obtenant ainsi l'approbation préliminaire de la CMA le mois dernier. La CMA devrait prendre une décision finale sur l'autorisation de la fusion la semaine prochaine. À moins d'obstacles de dernière minute, elle devrait permettre à Microsoft de finaliser l'accord. Si cela se produit, Microsoft annoncera probablement la conclusion de l'achat d'Activision Blizzard à ce moment-là.

Microsoft et Activision ont récemment repoussé leur échéance d'accord au 18 octobre, mais si Microsoft peut finaliser son accord dès la semaine prochaine, cela mettra fin à un processus de 20 mois d'approbations réglementaires et de litiges à travers l'Europe et les États-Unis, un peu plus tôt que prévu.

Enfin la résolution ?

Plus tôt cette année, la CMA a bloqué l'accord au Royaume-Uni en raison de préoccupations liées au cloud. Peu après, l'UE a approuvé l'accord, avec d'importantes concessions cloud de la part de Microsoft. Ces batailles réglementaires en Europe ont suivi une tentative similaire de la FTC aux États-Unis. Qui avait cherché à bloquer l'achat d'Activision Blizzard l'année dernière. La FTC, qui fait actuellement appel auprès de la Ninth Circuit Court of Appeals, avec un verdict attendu début décembre, prévoit également de relancer son propre dossier administratif contre l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Si l'accord est conclu dans les temps, la FTC pourrait tenter de le démanteler, faisant face à une bataille judiciaire inédite. En résumé, bien que la bataille juridique ne soit pas totalement remportée, l'horizon semble s'éclaircir.