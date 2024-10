Promis, Metroid Prime 4: Beyond devrait bien sortir en 2025... la même année que la Nintendo Switch 2. Ce qui laisse peut-être présager d'une version optimisée pour la nouvelle console de Big avec pourquoi pas un framerate plus élevé, plus de détails, du ray-tracing et autres joyeusetés techniques. Il faut espérer que le résultat soit à la hauteur car le développement a été mouvementé, et le jeu a changé de mains en cours de route. Mais on verra bien ce que ça vaut au lancement.

Un collector Metroid canon en rupture, mais pas partout

En attendant la sortie de Metroid Prime 4, un célèbre fabricant de statuettes en PVC et résine, First 4 Figures, a acquis les droits pour une séries de produits. Sans grande surprise, la société a choisi de mettre en avant le personnage iconique de la saga : Samus Aran. Pour cette statuette, l'héroïne apparait dans son costume Varia, avec ses coloris emblématique orange, rouge et vert, avec des touches de noir ici et là. « L'équipe de First 4 Figures a fidèlement recréé le Varia Suit avec son design épuré et ses composants emblématiques. La base de la statue est une version de l'emblème du Screw Attack, qui est devenu depuis le logo de la série Metroid elle-même » précise la description du produit.

Cette statuette Metroid Prime Samus Varia Suit dispose d'un éclairage LED qui permet d'illuminer certaines parties telles que le casque, pour entrapercevoir le visage de l'héroïne, le canon de bras ou encore les rayures vertes. Même si c'est moins flexible qu'une figurine, on peut tout de même modifier la pose de Samus, et même changer changer des parties du corps grâce à deux bras interchangeables. Ce collector que tous les fans s'arrachent, qui est en rupture sur de très nombreuses boutiques, est encore dispo en France sur Amazon. Mais faites vite avant que les stocks ne s'écoulent !

Détails de Samus Aran Varia Suit de First 4 Figures

Hauteur : 27,5 cm

Largeur : 20 cm

Profondeur : 22 cm

Poids : 620 grammes

Date de livraison : à partir du 20 octobre 2024

Prix : 139,99€

First 4 Figures a également prévu de sortir plus tard dans l'année une statuette Metroid Prime Samus Gravity Suit. Une variante à dominante violette cette fois, une pose différente, mais tout aussi détaillée que la version Varia Suit.

Source : Amazon, Micromania.