Avec Metroid Dread et Metroid Remastered, les fans de la licence culte de Retro Studios ont bien manger. Et surtout, ça a permis de les caler et ne pas dépérir face à l'arlésienne de Prime 4. Pendant des années, le prochain jeu de la franchise s'est contenté d'un simple logo, ultra basique de surcroît, avant de réapparaitre par surprise lors du Nintendo Direct de juin 2024. Le titre sortira quelque part en 2025 et est toujours prévu sur Switch. Puis sur Nintendo Switch 2 avec une version améliorée lorsque la console sera sur le marché ? Il faut croiser les doigts.

Un collector canon pour Metroid Prime et son héroïne Samus

Tandis qu'un superbe collector Zelda est en promo, la franchise Metroid Prime dégaine un magnifique collector en attendant la sortie du futur épisode. Une statuette PVC de Samus, l'héroïne de la saga, qui porte sa combinaison Varia. Derrière ce goodies, on retrouve le célèbre fabricant First 4 Figures qui a déjà produit des statues de Zelda, Mario, Okami, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Dark Souls, Sonic, Spyro et bien d'autres marques de jeux vidéo ou non d'ailleurs.

Comme expliqué par F4F, cette statuette représente Samus de Metroid Prime et comprend des pièces additionnelles. Deux bras supplémentaires sont fournis dans la boite pour remplacer ceux de base. Ensuite, ce collector intègre un éclairage LED pour éclairer le casque, le canon du bras, la main etc. On ne voit pas clairement le visage de Samus, mais l'on aperçoit légèrement derrière la visière de la combinaison. Cette statuette limitée de Metroid Prime sera livrée aux environs du 25 - 28 octobre pour un prix de 149,99€ sur Amazon France.

Dimensions de Samus Varia Suit de First 4 Figures

Hauteur : 27,5 cm

Largeur : 20 cm

Profondeur : 22 cm

Poids : 620 grammes

Un petit lot de consolation avant le lancement de Metroid Prime 4 Beyond.

Source : Amazon, First 4 Figures.