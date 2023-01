A peine 2023 entamée que des nouvelles rumeurs émergent. Cela ne concerne ni la Nintendo Switch 2, ni The Legend of Zelda Tears of The Kingdom. Non, c’est une arlésienne de Big N qui refait parler d’elle en ce début d’année. Depuis six ans maintenant, les fans sont sans nouvelles de Metroid Prime 4, mais cela pourrait très vite changer. On fait le point sur les nouveaux bruits de couloirs.

Une grosse annonce autour de Metroid Prime 4 ?

Cette année c’est peut-être la bonne pour Metroid Prime 4. Annoncé pour la première fois à l’E3 2017 lors de l’année du lancement de la Nintendo Switch, la suite tant attendue s’est murée dans un silence qui inquiète chaque année les fans. Il faut dire que le projet est reparti de zéro deux ans après avoir été dévoilé pour finalement être confié à Retro Studios, à l’origine des trois épisodes qui ont valu la réputation de la licence. Sauf que depuis la communication autour de ce changement de taille plus rien, si ce n’est une simple image pour rassurer les joueurs. Cependant le prochain Nintendo Direct, ou en tout cas l’un de 2023, devrait enfin être le théâtre de l’annonce tant espérée.

Le leaker Reddit certifié, qui avait teasé le titre de Zelda Tears of the Kingdom et quelques autres informations autour de Big N, récidive avec Metroid. L’insider a encore publié une phrase énigmatique laissant entrevoir une annonce autour de la franchise. « Do you think everyone is primed and ready? » a-t-il écrit sur le subreddit dédié aux leaks et aux rumeurs autour du jeu vidéo. Si en français on peut tout simplement traduire cela par « Est-ce que vous pensez que tout le monde est bien prêt ? », c’est évidemment le jeu de mot avec Prime qu’il faut retenir qui laisse entrevoir une potentielle annonce prochaine autour de Metroid Prime 4.

Des rumeurs crédibles évoquaient également un certain Metroid Prime Remaster qui aurait dû être l’un des gros jeux de cet hiver. Les deux jeux qui lui ont succédé auraient également le droit à un traitement similaire mais « Nintendo étant Nintendo, ils vont les garder de côté et les sortiront plus tard. Il ne reste plus qu'à attendre pour avoir le fin de l'histoire, mais le leaker a pour habitude teaser juste un peu avant les annonces officielles. Il se pourrait donc, qu'un Nintendo Direct puisse arriver dans les prochaines semaines.