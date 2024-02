La console hybride de Big N est en train de vivre sa dernière grosse année. Même si un report interne aurait déjà été acté, la Nintendo Switch 2 est en route et devrait être disponible au premier trimestre 2025. L'estimation la plus pessimiste si l'on en croit les bruits de couloir récents. De ce fait, la firme japonaise fait preuve de timidité avec un line-up Switch 2024 avec peu de sorties, mais surtout peu de nouveautés, et se réservent évidemment de grosses cartouches pour sa prochaine machine venir. Y compris Metroid Prime 4 ?

Bientôt des nouvelles pour Metroid Prime 4... ou pas !

Big N a annoncé Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch durant l'E3 2017, et a enflammé la Toile avec un seul logo animé. Près de sept ans plus tard, le jeu n'est toujours pas sorti et ce n'est pas si « étrange » que cela. Le projet a au moins été redémarré une fois en 2019. Retro Studios a récupéré sa licence mythique, et s'est entouré de développeurs aux CV prestigieux. Des personnes ayant travaillé sur GTA 5, Call of Duty, Doom ou God of War sont venues prêter main forte, sans que l'on sache si elles sont encore affectées sur le jeu.

Récemment, Metroid Prime 4 a donné de timides nouvelles à deux reprises. Cet épisode a été aperçu sur un listing officiel de sorties Nintendo Switch, tandis que le youtubeur SuperMetalDave64 a suggéré que MP4 pourrait être dans sa phase finale de développement après avoir mis bout à bout plusieurs indices.

Une sortie en 2024 sur Nintendo Switch pour Metroid Prime 4 ? Il fut un temps, c'était ce qui était envisagé selon le journaliste Jeff Grubb. « Une source de confiance m'a indiqué qu'une campagne de marketing serait probablement lancée en mai 2024 ». Une excellente nouvelle ? Peut-être pas. « Cette information que j'ai eue est très ancienne, donc les choses ont probablement évolué depuis » ajoute l'insider. On le sait, Big N est l'éditeur qui annonce, la majorité du temps, ses jeux le plus tardivement. Mais ça semble un peu court pour Metroid Prime 4.

Un jeu Nintendo Switch 2 ou cross-gen ?

La sortie en 2024 de Metroid Prime 4 est toujours incertaine, mais on peut également se poser la question de la plateforme d'accueil. Est-ce que la firme japonaise va « gaspiller » une cartouche aussi énorme sur une console en fin de vie ? Si le résultat est là, ça représenterait un beau chant du cygne. Mais vu les prochains jeux de 2024, on peut émettre des doutes puisqu'on verra surtout des remasters / remakes pour alimenter la Switch. Mario vs Donkey Kong est déjà sorti, et dans quelques semaines, ce sera au tour de Luigi's Mansion 2 HD et de Paper Mario : La Porte Millénaire pour ce qui est des licences maison. Princess Peach Showtime sera bien l'un des seuls inédits dans tout cela.

Pour l'analyste Serkan Toto, si le report de la Nintendo Switch 2 se confirme, le constructeur restreindra ses sorties sur l'année. Il y aurait bien des rééditions d'anciens titres, des jeux indés ou des productions avec des studios externes, mais pas de choses énormes développées au sein de Big N. Et s'il y a un jeu qui pourrait glisser sur Nintendo Switch 2, c'est bien Metroid Prime 4. Une trahison en vue ? Pas nécessairement car la société pourrait imiter ses concurrents en proposant un soft cross-gen accessibles sur les deux consoles, avec un rendu bien entendu différent en fonction de la plateforme.